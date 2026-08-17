EN VIVO: Líneas 1, 3, 8 y B con retrasos en el Metro CDMX; Metrobús con altos tiempos de espera en L1 hoy 17 de agosto

¡No pierdas tu bono de puntualidad! Sal con tiempo durante este lunes 17 de agosto porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y altos tiempos de espera.

En particular en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX las líneas 1, 3, 8 y B presentan retrasos de más de 15 minutos, según usuarios en redes sociales; sin embargo, las autoridades descartan averías en la red y refieren que agilizarán el flujo de los trenes.

Por otro lado, el Metrobús CDMX no marca retrasos en sus líneas; no obstante, usuarios reportan altos tiempos de espera, de más de 10 minutos, en las Líneas 1 y 5, así que te recomendamos salir con tiempo.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A, registran afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/zVB091Bgk3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 17, 2026

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Minuto a minuto del Metro CDMX hoy 17 de agosto

Si tu principal transporte es el Metro CDMX, toma en cuenta que así avanza durante este día:

07:40 horas: retrasos en la línea 9 ; autoridades mandan más trenes a las estaciones para evitar aglomeraciones

; autoridades mandan más trenes a las estaciones para evitar aglomeraciones 07:27 horas: retrasos en la línea 6 ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 07:21 horas: aumenta la afluencia de usuarios en las estaciones de las líneas 3, 7, 8, 9 y 12 del Metro CDMX

en las estaciones de las 07:11 horas: se registra alta afluencia en la estación Pantitlán y se implementa operativo para regular la entrada a los vagones

y se implementa operativo para regular la entrada a los vagones 07:01 horas: alta afluencia en la línea 12 del Metro CDMX

06:58 horas: revisión de un tren en las vías de la Línea 8 provoca retrasos en toda la línea

en toda la línea 06:19 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 8 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de la línea para evitar aglomeraciones en las estaciones

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de la línea para evitar aglomeraciones en las estaciones 06:15 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 7

06:01 horas: Metro CDMX reporta afluencia baja en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A

05:55 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea 3 ; autoridades descartan averías

; autoridades descartan averías 05:43 horas: usuarios piden más trenes en la Línea 1 del Metro CDMX porque comienzan a llenarse las estaciones

porque comienzan a llenarse las estaciones 05:29 horas : más de 10 minutos de espera en la Línea B del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:00 horas: inicia el servicio en el Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX hoy lunes 17 de agosto de 2026

En tanto, si tú prefieres el Metrobús CDMX, entonces así es como avanza este día:

05:28 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea 1 ; autoridades agilizan la llegada de unidades a las estaciones

; autoridades agilizan la llegada de unidades a las estaciones 05:02 horas: en redes sociales reportan r etrasos de más de 15 minutos en la línea 3

04:38 horas: se restablece el servicio en la estación Venustiano Carranza , de la línea 5, en ambos sentidos

, de la línea 5, en ambos sentidos 04:37 horas: se restablece el servicio en la estación Amores , de la línea 2, en ambos sentidos

, de la línea 2, en ambos sentidos 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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