EN VIVO: Líneas 1, 3, 8 y B con retrasos en el Metro CDMX; Metrobús con altos tiempos de espera en L1 hoy 17 de agosto

¡No pierdas tu bono de puntualidad! Sal con tiempo durante este lunes 17 de agosto porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y altos tiempos de espera.
En particular en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX las líneas 1, 3, 8 y B presentan retrasos de más de 15 minutos, según usuarios en redes sociales; sin embargo, las autoridades descartan averías en la red y refieren que agilizarán el flujo de los trenes.
Por otro lado, el Metrobús CDMX no marca retrasos en sus líneas; no obstante, usuarios reportan altos tiempos de espera, de más de 10 minutos, en las Líneas 1 y 5, así que te recomendamos salir con tiempo.
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Minuto a minuto del Metro CDMX hoy 17 de agosto
Si tu principal transporte es el Metro CDMX, toma en cuenta que así avanza durante este día:
- 07:40 horas: retrasos en la línea 9; autoridades mandan más trenes a las estaciones para evitar aglomeraciones
- 07:27 horas: retrasos en la línea 6; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 07:21 horas: aumenta la afluencia de usuarios en las estaciones de las líneas 3, 7, 8, 9 y 12 del Metro CDMX
- 07:11 horas: se registra alta afluencia en la estación Pantitlán y se implementa operativo para regular la entrada a los vagones
- 07:01 horas: alta afluencia en la línea 12 del Metro CDMX
- 06:58 horas: revisión de un tren en las vías de la Línea 8 provoca retrasos en toda la línea
- 06:19 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 8 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de la línea para evitar aglomeraciones en las estaciones
- 06:15 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 7
- 06:01 horas: Metro CDMX reporta afluencia baja en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:55 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea 3; autoridades descartan averías
- 05:43 horas: usuarios piden más trenes en la Línea 1 del Metro CDMX porque comienzan a llenarse las estaciones
- 05:29 horas: más de 10 minutos de espera en la Línea B del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 05:00 horas: inicia el servicio en el Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy lunes 17 de agosto de 2026
En tanto, si tú prefieres el Metrobús CDMX, entonces así es como avanza este día:
- 05:28 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea 1; autoridades agilizan la llegada de unidades a las estaciones
- 05:02 horas: en redes sociales reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 3
- 04:38 horas: se restablece el servicio en la estación Venustiano Carranza, de la línea 5, en ambos sentidos
- 04:37 horas: se restablece el servicio en la estación Amores, de la línea 2, en ambos sentidos
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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