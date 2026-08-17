Se registra fuerte incendio en colonia Las Águilas de CDMX; bomberos trabajan en sofocar el fuego

Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México trabajaron este lunes para sofocar un incendio registrado en casa habitación en la colonia Las Águilas.

Elementos de la Policía adscrita a la alcaldía Álvaro Obregón llegaron al lugar para realizar labores de resguardo y seguridad con la finalidad de proteger a vecinos de la zona.

Informo que nuestra área de Protección Civil atiende, en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos, incendio registrado en casa habitación en la col Las Águilas.

Elementos de la Policía adscrita a la Alcaldía se encuentran también en el lugar, realizando labores de resguardo y… pic.twitter.com/x5FPy6Eq2m — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) August 18, 2026

Los Bomberos de la capital laboraban hasta las 19:00 horas para enfriar el sitio, tras el fuerte incendio ocurrido en una zona residencial.

Cabe señalar que las personas cercanas al fuego fueron evacuadas, alrededor de 100 personas, de acuerdo con el reporte de adn noticias.

Una de las personas lesionadas por quemaduras de primero o segundo grado tuvo que ser trasladada a un hospital cercano.

Los primeros reportes señalan que podría tratarse de la explosión de un tanque de gas.

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