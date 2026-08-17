RTP Las Ardillas: Rutas, horarios y tarifa desde 2 pesos de los nuevos autobuses de Milpa Alta

Si usas la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la CDMX te encantará saber que cada vez más amplia su red; esta vez, con tres rutas más que conectarán a los habitantes de la alcaldía Milpa Alta con la alcaldía Xochimilco, principalmente en la zona del Tren Ligero que circula por avenida Tlalpan.

En adn Noticias, te tenemos todos los detalles de esta nueva opción de transporte público para los capitalinos. Estas serán las nuevas rutas, horarios y tarifa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

RTP Las Ardillas: ¿Cuáles son las nuevas rutas en Milpa Alta?

El gobierno capitalino anunció que pondrá en marcha la operación de las rutas piloto del RTP Las Ardillas en la alcaldía Milpa Alta, que contará con tres rutas que agilizarán la movilidad entres ambas demarcaciones de la CDMX y beneficiará a más de 1,700 personas al día.

Las tres rutas operarán de la siguiente manera:

147-A: De San Bartolomé Xicomulco (Pozos) a Xochimilco (Francisco Goyitos), con tarifa de 4 pesos.

(Francisco Goyitos), con tarifa de 4 pesos. 147-B: De San Bartolomé (Pueblos) a Xochimilco (Francisco Goyitos) , con tarifa de 4 pesos.

, con tarifa de 4 pesos. 147-C: De San Bartolomé (Pueblos) a Xochimilco Las Palmas, con tarifa de 2 pesos.

Los nuevos autobuses RTP de las rutas Las Ardillas tendrán los siguientes horarios:

De lunes a viernes : De las 04:30 horas a las 24:00 horas

: De las 04:30 horas a las 24:00 horas Fines de semana: De las 07:00 hrs hasta las 21:30 horas.

¿Cómo son los nuevos autobuses del RTP Milpa Alta?

De acuerdo con el gobierno capitalino, las nuevas rutas de RTP Las Ardillas contarán con una flotilla de 10 autobuses Volvo Euro 6 con capacidad para 80 personas y 27 asientos. Además, contarán con cobro con tarjeta de movilidad.

Los nuevos autobuses incluirán cámaras de vigilancia, GPS, botón de pánico, rampas para silla de ruedas, sistema Braille, espacios para animales de asistencia y asientos preferentes. También contarán con sistema de arrodillamiento, que reduce la altura del autobús para facilitar el ascenso y descenso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.