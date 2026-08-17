Hospital Primero de Octubre en CDMX: Desalojan a pacientes y personal por posible fuga de gas hoy 17 de agosto

Pacientes y personal del Hospital Primero de Octubre del ISSSTE fueron desalojados por una supuesta fuga de gas. Hasta el momento, se registra una fuerte movilización de servicios de emergencia.

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Se registra una fuga de gas en el Hospital del ISSSTE Primero de Octubre

Durante la noche de este lunes 17 de agosto, personal de Protección Civil llevó a cabo la evacuación de pacientes, personal y familiares por una posible fuga de gas. Incluso se podía percibir un fuerte olor a gas en las inmediaciones del hospital del ISSSTE.

Nos dicen que hay fuga de gas dentro del hospital primero de octubre ISSSTE LINDAVISTA, ya tenemos una hora aquí, no nos dejan movernos, somos trabajadores y nos dicen que ya reportaron pero no llega protección civil @nmasforo pic.twitter.com/Y3NwP2Dv3C — Marí Aguilar (@MariAguilarSoy) August 18, 2026

Se reportó presencia del Cuerpo de Bomberos en la calle Colector 13, que se encontraban a la espera de que les dieran acceso al hospital regional, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Familiares se encuentran preocupados en las inmediaciones del hospital

En las inmediaciones del hospital se encuentran familiares de pacientes que aún no pudieron ser evacuados, debido a que se encuentran conectados a aparatos médicos.

Hasta el momento, ni las autoridades del hospital ni los elementos de Protección Civil han confirmado que se trate de una fuga de gas en el interior del hospital.

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