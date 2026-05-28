En la CDMX se han aprobado reformas para el cuidado y bienestar de los animales y por ello, en el Congreso se aprobó una reforma para regularizar la compra venta de perros y gatos a través de internet, por lo que será necesario contar con registros y autorizaciones para comercializar.

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Congreso avala regularización de compra venta de mascotas

Se avalaron cambios en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, así que la Agencia de Atención Animal será la encargada de administrar y controlar el Registro de Personas Maltratadoras de Animales donde se contará con los datos de las personas sancionadas por autoridad administrativa y sentenciadas por autoridad judicial por maltrato o crueldad.

Se estableció un plazo de 180 días para que la Agencia ponga en marcha el Registro y así pueda ser utilizada para fines de adopción, crianza, reproducción o cualquier ilícito y así prevenir y erradicar el maltrato animal.

Con este dictamen se busca reconocer jurídicamente a los rescatistas independientes y regular la venta de animales en plataformas digitales creando un padrón de maltratadores de seres sintientes y eliminar la cría selectiva.

Se busca reducir el abandono y maltrato animal

Esta y otras reformas que se han avalado en la capital tienen como objetivo romper el ciclo de compra impulsiva, explotación y abandono de perros y gatos. Muchas de estas situaciones comienzan debido a que los animales son tratados como mercancía.

La aprobación de estas iniciativas representa un avance hacia una legislación más ética, humana y congruente que reconocer a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar su protección y bienestar.

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