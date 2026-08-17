EN VIVO: Marcha de activistas en CDMX hoy 17 de agosto y calles cerradas por bloqueos

Este comienzo de semana promete ser muy agitado en la Ciudad de México (CDMX), la cual será sede de una marcha organizada por un grupo de activistas, así como de otros manifestantes que ocasionarán bloqueos en calles, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero (GAM).

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Marcha de ong Mi Valedor

Integrantes y activistas de la ong Mi Valedor realizarán una marcha que partirá de la estación Doctores de la Línea 8, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas y Lucas Alamán, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, y tendrá como destino el Jardín de Santiago, que se encuentra en la avenida Ricardo Flores Magón y avenida Paseo de la Reforma, colonia Tlatelolco.

Comenzará las 10:30 y tiene el objetivo de visibilizar los derechos, la dignidad y las demandas de las personas en situación de calle y combatir la estigmatización social y las estructuras sociales que envuelven al fenómeno de la vida en la calle.

¿Qué calles están cerradas en la CDMX por bloqueos?

Carga vehicular en Eje 3 , al cruce con semáforos de avenida Paseo de la Reforma hasta avenida Chapultepec

, al cruce con semáforos de avenida Paseo de la Reforma hasta avenida Chapultepec Se registra un bloqueo en Circuito Interior con dirección al Poniente, a la altura de calle Tetrazzini, alcaldía GAM, por manifestantes. Las alternativas viales son Eje 2 Norte y Eje 3 Norte.

🚨#AlertaADN | Bloqueo en carriles centrales del Circuito Interior a la altura de Tetrazzini, en la zona de Vallejo. Afirman que autoridades dejaron en libertad a un presunto homicida y secuestrador 🚧



Vía: Isidro Corro (@isidrocorro) pic.twitter.com/QekfPQkll1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 17, 2026

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