EN VIVO: Cortes viales por 8 bloqueos en CDMX hoy viernes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy se tienen previstos bloqueos en diferentes alcaldías de CDMX por lo que habrá cierres viales en los siguientes horarios.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este viernes se llevarán a cabo 8 movilizaciones:

Colectivo “Hasta encontrarles” realizará una manifestación a las 06:30 horas en Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez y a las 07:30 horas en Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Norte, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

La colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” se reunirán a las 09:00 horas en Plaza San Antonio Tecómitl ubicada en Av. Hidalgo Norte y Juárez, colonia San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta.

Integrantes del Movimiento Global a Gaza MX tendrá una movilización a las 10:00 horas en el Centro Nacional de las Artes en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Igualdad animal México también se manifestará a las 10:00 horas en el Hotel W México City ubicado en Campos Elíseos No. 252, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Colectiva “Minerva” mantendrá un bloqueo a las 11:00 horas en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales ubicados en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

El Frente antiimperialista y antifascista mexicano se manifestarán a las 11:00 horas en la Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 17:00 horas habrá una concentración en el Fondo de Cultura Económica en Av. Tamaulipas No. 202, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día se llevará a cabo una protesta en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Así que si en tu ruta se encuentra alguno de estos lugares te recomendamos salir con tiempo o buscar alternativas viales para que no tengas complicaciones.

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