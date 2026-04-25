En la CDMX se aplican fotomultas a los coches que no respeten el Reglamento de Tránsito, además hay restricciones para vehículos que circulan en horarios y zonas no autorizadas, así que si quieres evitar pagar costosas multas aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Multa por circular en horarios y zonas no autorizadas

Los vehículos de transporte de carga y de sustancias tóxicas y peligrosas tienen más restricciones al momento de circular y las multas son muy costosas. Los conductores de estos vehículos tiene prohibido circular de las 06:00 a las 10:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas. En caso de que no respeten estos horarios serán acreedores a una multa de entre 40 y 60 Unidad de Medida Actualizada (UMA), es decir alrededor de 7 mil pesos.

Además, deben circular por el carril de extrema derecha y usar el izquierdo solo para rebasar o dar vuelta, incumplir con esto implica una multa de 10 a 20 UMA, que equivale a 2 mil 300 pesos. Tienen que circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga autorizados por la Secretaria de Movilidad o serán acreedores a una multa de 60 UMA.

Si no realizan maniobras de carga y descarga en lugares seguros sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular podrían pagar hasta 300 UMA,es decir alrededor de 35 mil pesos.

De acuerdo con la Semovi, todas las placas tienen 10 puntos iniciales y pierden un punto por cada infracción y 5 puntos por exceder más del 40% el límite de velocidad y aplica de la siguiente manera:

9 primera amonestación

8 segunda amonestación

Solo podrás verificar:

7 concluir el curso en línea

6 concluir el curso intermedio en línea

5 sensibilización presencial

4 dos horas de trabajo comunitario

3 ,2,1 y 0 dos horas de trabajo comunitario

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.