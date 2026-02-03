Una por una, estas son las 21 infracciones del Metro CDMX en 2026 que te costarían miles de pesos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reforzó este año su campaña de seguridad en todas las líneas de la red. Las nuevas 21 infracciones del Metro CDMX 2026 pueden derivar en multas que costarán miles de pesos a quienes incumplan las normas vigentes.

Cada día, entre 4.5 y 5 millones de personas utilizan este transporte público en la capital y zonas conurbadas del Valle de México. La iniciativa "Por un Metro más seguro y eficiente" busca reducir accidentes, conflictos y bloqueos en horas pico.

Las 21 infracciones del Metro CDMX que debes conocer en 2026

El STC Metro publicó la lista completa de conductas prohibidas en todas las estaciones y convoyes de la red. Estas restricciones aplican tanto para residentes de la Ciudad de México como del Estado de México que utilizan las líneas diariamente.

Las infracciones son:

Forzar u obstruir puertas

Rebasar líneas de seguridad

Arrojar objetos a las vías

Fumar o usar fuego

Usar sonido alto

Transportar objetos voluminosos

Viajar en estado de ebriedad

Comercio ambulante

Invadir áreas restringidas

Dañar instalaciones

Grafitear o pegar propaganda

Sacar el cuerpo por ventanas

Transportar materiales peligrosos

Animales no permitidos

Ocupación indebida de espacios

Obstaculizar accesos

Permanecer fuera de horario

Accionar dispositivos no autorizados

Maniobrar trenes

Ingresar a cabinas

Objetos que dañen trenes

Todas estas prohibiciones tienen como objetivo garantizar la seguridad colectiva y la continuidad del servicio en horas de mayor afluencia. La autoridad enfatiza que se trata de normas vigentes que ahora se difunden con mayor intensidad en pasillos, andenes y accesos principales de las estaciones.

Las multas que pueden alcanzar miles de pesos por incumplimiento

El Metro CDMX 2026 no impone sanciones de forma directa, sino que remite a los infractores al Juzgado Cívico correspondiente. Allí, un juez analiza cada caso conforme a la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura Cívica de la capital.

Las penas varían según la gravedad de la falta cometida en instalaciones o convoyes del sistema de transporte. Las sanciones pueden incluir amonestaciones, multas económicas que van desde cientos hasta miles de pesos, arrestos administrativos o trabajo comunitario.

Respetar las 21 prohibiciones no solo previene problemas legales y gastos económicos, sino que mejora la experiencia de viaje para millones de personas. La prioridad sigue siendo educar antes que sancionar en el transporte público más importante de la capital del país.