Una por una, estas son las 21 infracciones del Metro CDMX en 2026 que te costarían miles de pesos
Las normativas del Metro CDMX 2026 intentan prevenir conflictos y reducir accidentes con multas de miles de pesos si no se cumplen.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reforzó este año su campaña de seguridad en todas las líneas de la red. Las nuevas 21 infracciones del Metro CDMX 2026 pueden derivar en multas que costarán miles de pesos a quienes incumplan las normas vigentes.
Cada día, entre 4.5 y 5 millones de personas utilizan este transporte público en la capital y zonas conurbadas del Valle de México. La iniciativa "Por un Metro más seguro y eficiente" busca reducir accidentes, conflictos y bloqueos en horas pico.
Las 21 infracciones del Metro CDMX que debes conocer en 2026
El STC Metro publicó la lista completa de conductas prohibidas en todas las estaciones y convoyes de la red. Estas restricciones aplican tanto para residentes de la Ciudad de México como del Estado de México que utilizan las líneas diariamente.
Las infracciones son:
- Forzar u obstruir puertas
- Rebasar líneas de seguridad
- Arrojar objetos a las vías
- Fumar o usar fuego
- Usar sonido alto
- Transportar objetos voluminosos
- Viajar en estado de ebriedad
- Comercio ambulante
- Invadir áreas restringidas
- Dañar instalaciones
- Grafitear o pegar propaganda
- Sacar el cuerpo por ventanas
- Transportar materiales peligrosos
- Animales no permitidos
- Ocupación indebida de espacios
- Obstaculizar accesos
- Permanecer fuera de horario
- Accionar dispositivos no autorizados
- Maniobrar trenes
- Ingresar a cabinas
- Objetos que dañen trenes
Todas estas prohibiciones tienen como objetivo garantizar la seguridad colectiva y la continuidad del servicio en horas de mayor afluencia. La autoridad enfatiza que se trata de normas vigentes que ahora se difunden con mayor intensidad en pasillos, andenes y accesos principales de las estaciones.
Las multas que pueden alcanzar miles de pesos por incumplimiento
El Metro CDMX 2026 no impone sanciones de forma directa, sino que remite a los infractores al Juzgado Cívico correspondiente. Allí, un juez analiza cada caso conforme a la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura Cívica de la capital.
Las penas varían según la gravedad de la falta cometida en instalaciones o convoyes del sistema de transporte. Las sanciones pueden incluir amonestaciones, multas económicas que van desde cientos hasta miles de pesos, arrestos administrativos o trabajo comunitario.
Respetar las 21 prohibiciones no solo previene problemas legales y gastos económicos, sino que mejora la experiencia de viaje para millones de personas. La prioridad sigue siendo educar antes que sancionar en el transporte público más importante de la capital del país.
