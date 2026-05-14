En la CDMX se han presentado diversas iniciativas para el bienestar animal y recientemente se propuso castigar con multa y cárcel a los conductores que atropellen a un animal y lo abandonen en la calle, aquí te contamos todos los detalles sobre esta reforma.

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Proponen castigar con cárcel y multa a quienes atropellen animales

La diputada Rebeca Peralta León propuso reformas al Código Penal de la CDMX para sancionar a quien atropelle a un ser sintiente y no lo auxilie. Esta iniciativa busca evitar el sufrimiento y que los perros y gatos reciban atención oportuna cuando son heridos por un accidente vial.

La adición del Artículo 350 Sexies al Código Penal permitirá establecer que las personas que cometan “omisión de auxilio” cuando atropellen a un animal sean multados y castigados.

¿De cuánto es la multa por atropellar un animal?

En la propuesta se plantea una pena de seis meses a dos años de prisión y multas que van desde los 5 mil a los 22 mil pesos, además de la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año.

Aunque la Ley de Protección a los Animales en la capital establece la obligación de autoridades y sociedad de garantizar la protección de animales mediante un trato digno y respetuoso, no siempre se cumple con ello, pues han habido casos en los que conductores atropellan a un animal y lo abandonan a su suerte.

Animales callejeros en CDMX

Se estima que en la capital del país existen alrededor de 1.2 millones de perros y gatos en situación de calle y se estima que en México 500 mil mascotas son abandonadas cada año.

Esta situación refleja una grave crisis de bienestar animal, pues los perros y gatos abandonados enfrentan hambre, enfermedades y maltrato.

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