La curiosa diferencia en la multa por usar el celular al conducir en CDMX y Edomex

Millones de conductores en la Zona Metropolitana del Valle de México cruzan a diario entre la CDMX y el Edomex sin notar que las reglas de tránsito cambian de un lado al otro. Una infracción que en ambas entidades prohíbe exactamente lo mismo —usar el teléfono celular mientras el vehículo se mueve— genera consecuencias económicas radicalmente distintas según dónde te detiene un agente vial.

La diferencia no es menor ni anecdótica. Conductores que transitan por Periférico, Viaducto o cualquier vialidad limítrofe entre ambas demarcaciones se exponen a montos que van de miles de pesos, y el contraste entre la multa por celular en CDMX versus Edomex revela una brecha que vale la pena conocer antes de tomar el volante.

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¿Cuánto te cuesta usar el celular al volante en CDMX y Edomex?

El Artículo 38, fracción II, inciso e del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México sanciona al conductor que opera el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación con el vehículo en movimiento. La norma establece que cualquier manipulación debe realizarse con el vehículo detenido, sin excepción alguna.

La multa en CDMX oscila entre 30 y 35 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en 2026 equivale a un rango de $3,519.30 a $4,105.85 pesos. Además de la sanción económica, la infracción suma tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular, un doble golpe que acumula antecedentes en ambos documentos.

En el Estado de México, el Artículo 90, fracción XXVI del Reglamento de Tránsito local impone la misma prohibición con una redacción prácticamente idéntica: abstenerse de usar el teléfono celular o cualquier dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento. Sin embargo, la sanción económica difiere de forma notable respecto a la capital.

Multas CDMX La brecha entre la multa de CDMX y Edomex por celular al volante supera los $1,700 pesos. (Archivo)

El reglamento mexiquense fija la infracción entre 16 y 20 UMA, un intervalo que en 2026 representa entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos. La diferencia con la capital puede superar los $1,700 pesos en el escenario de máxima sanción, una brecha que ningún conductor de la zona metropolitana debería ignorar.

¿Por qué la multa por celular en Edomex es más baja que en CDMX?

A diferencia de la CDMX, la norma del Estado de México no contempla en este artículo la acumulación de puntos negativos en licencia o matrícula por esta infracción específica. El impacto queda limitado a la sanción económica, lo que modifica el perfil de riesgo total para el conductor infractor según la entidad donde circule.

La recomendación es simple: guardar el celular antes de arrancar el motor, sin importar en qué lado de la zona metropolitana se conduzca. La infracción es la misma en ambas entidades; lo que cambia es el tamaño del golpe a la cartera y las consecuencias adicionales sobre los documentos del conductor.

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