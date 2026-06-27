Verificación vehicular del segundo semestre de 2026; precio, fechas y autos que deben hacerla

En la CDMX y Edomex todos los autos deben hacer la verificación vehicular o deberán pagar costosas multas por no hacerlo en tiempo y forma, así que para que no se te pase, te compartimos las fechas, costos y lista de autos que deben hacerla.

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¿Qué autos deben hacer la verificación vehicular el segundo semestre de 2026 en CDMX y Edomex?

El calendario de verificación vehicular en CDMX y Edomex se determina por el color del engomado y la terminación de placa:

Julio y agosto: Engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6

Agosto y septiembre: Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8

Septiembre y octubre: Engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

Octubre y noviembre: Engomado verde, terminación de placas 1 y 2

Noviembre y diciembre: Engomado azul, terminación 9 y 0

Requisitos para la verificación vehicular en CDMX y Edomex

Para realizar la verificación en CDMX es necesario ingresar al siguiente enlace de citas con tu cuenta Llave. Elegir la fecha y hora y acudir al verificentro 15 minutos antes de la hora programada.

Debes acudir con:

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular

Tarjeta de circulación

Si tu coche es nuevo, copia de la factura

En Edomex debes agendar una cita en el siguiente enlace y acudir con estos documentos:

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial vigente

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación extemporánea

Copia de la factura o carta factura

Costos y multas por no verificar en CDMX y Edomex

En la CDMX el costo de la verificación vehicular es de 738 pesos, mientras que en Edomex el precio varia dependiendo del holograma:

1 y 2: 453 pesos

0: 566 pesos

00: mil 131 pesos

En el caso de las multas, en CDMX es de 20 UMAs, que equivalen a 2 mil 250 pesos y en Edomex son 30 UMAs, es decir alrededor de 3 mil 375 pesos.

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