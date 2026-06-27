Verificación vehicular del segundo semestre de 2026; precio, fechas y autos que deben hacerla

En la CDMX y Edomex todos los autos deben hacer la verificación vehicular o deberán pagar costosas multas por no hacerlo en tiempo y forma, así que para que no se te pase, te compartimos las fechas, costos y lista de autos que deben hacerla.
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¿Qué autos deben hacer la verificación vehicular el segundo semestre de 2026 en CDMX y Edomex?
El calendario de verificación vehicular en CDMX y Edomex se determina por el color del engomado y la terminación de placa:
- Julio y agosto: Engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6
- Agosto y septiembre: Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8
- Septiembre y octubre: Engomado rojo y terminación de placa 3 y 4
- Octubre y noviembre: Engomado verde, terminación de placas 1 y 2
- Noviembre y diciembre: Engomado azul, terminación 9 y 0
Requisitos para la verificación vehicular en CDMX y Edomex
Para realizar la verificación en CDMX es necesario ingresar al siguiente enlace de citas con tu cuenta Llave. Elegir la fecha y hora y acudir al verificentro 15 minutos antes de la hora programada.
Debes acudir con:
- Identificación oficial
- Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular
- Tarjeta de circulación
- Si tu coche es nuevo, copia de la factura
En Edomex debes agendar una cita en el siguiente enlace y acudir con estos documentos:
- Tarjeta de circulación vigente
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación extemporánea
- Copia de la factura o carta factura
Costos y multas por no verificar en CDMX y Edomex
En la CDMX el costo de la verificación vehicular es de 738 pesos, mientras que en Edomex el precio varia dependiendo del holograma:
- 1 y 2: 453 pesos
- 0: 566 pesos
- 00: mil 131 pesos
En el caso de las multas, en CDMX es de 20 UMAs, que equivalen a 2 mil 250 pesos y en Edomex son 30 UMAs, es decir alrededor de 3 mil 375 pesos.
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