Mientras CDMX multa con más de $7,000 por invadir el carril del Metrobús, esto es lo que cobran en Edomex

En la CDMX, invadir el carril exclusivo del Metrobús puede generar una multa de más de 7 mil pesos. Estos espacios están reservados para el transporte público, por lo que no pueden utilizarse como atajo, zona de ascenso o carril de incorporación.

En el caso del Estado de México, también se sanciona la invasión de carriles confinados, incluidos los destinados a sistemas de transporte masivo o de alta capacidad como el Mexibús. Sin embargo, la multa es menor que en la capital, llegando a un máximo de poco más de $2,300 pesos.

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¿Qué dice CDMX sobre el carril del Metrobús?

En la CDMX, el Artículo 11, fracción X, inciso “a” del Reglamento de Tránsito prohíbe circular sobre carriles exclusivos para el transporte público, ya sea en el sentido de la vía o en contraflujo.

Este punto aplica para los carriles confinados del Metrobús, al tratarse de espacios reservados para el transporte público. La misma fracción también contempla sanciones cuando se interfieren estos carriles al dar vuelta o cambiar de cuerpo de circulación, si hay señalamiento restrictivo.

Cuidado al circular cerca del Metrobús. Además de la multa, circular en el carril del Metrobús también genera la sanción de 6 puntos sobre la licencia de conducir del infractor. (ERNESTO ÁLVAREZ/NOTIMEX)

¿Qué dice Edomex sobre carriles confinados?

En el Estado de México, el Artículo 90, fracción VII del Reglamento de Tránsito obliga a respetar los límites físicos de los carriles, el derecho de circulación y el contraflujo.

El reglamento considera invasión cuando un vehículo no autorizado:

circula

cruza

gira

se detiene

se estaciona en estos espacios

ascenso o descenso de persona

carga o descarga de bienes

cualquier ocupación parcial o total del carril

¿Cuánto se paga en CDMX y Edomex?

Con la UMA actualizada en 2026 de $117.31 pesos, las multas quedan así:

CDMX: 40, 50 o 60 UMA, es decir, de $4,692.40 a $7,038.60 pesos.

40, 50 o 60 UMA, es decir, de Edomex: 16, 18 o 20 UMA, es decir, de $1,876.96 a $2,346.20 pesos.

En el caso de la CDMX, también se restan, de forma automática seis puntos al documento de conducir del infractor. Sobre Edomex, esta falta, según el Artículo 118 del reglamento mexiquense, se ordena proceder con la retención del vehículo de la siguiente manera:

Remisión directa al depósito: los oficiales remiten de inmediato el coche infractor al corralón más cercano.

los oficiales remiten de inmediato el coche infractor al corralón más cercano. Costos adicionales de liberación: El automovilista debe absorber el pago total de la grúa y el resguardo para poder recuperar su carro.

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