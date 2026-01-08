El nuevo costo de las multas de tránsito en CDMX en 2026 por aumento de UMA

La Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) es la cantidad que se utiliza para medir el pago de multas de tránsito, cuotas, créditos y demás aspectos en México, la cual se actualiza cada año y para este 2026, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ya informó el aumento que entrará en vigor el 1 de febrero.

Es muy importante cumplir con el reglamento de tránsito, ya que de no hacerlo, podrías ser acreedor a una multa, la cual subió su precio tras la actualización de la UMA y podría significar un doloroso golpe al bolsillo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El nuevo valor de la UMA este 2026

Según el INEGI, la UMA tendrá un incremento del 3.69% en su valor. Así, su valor en pesos diarios quedará en $117.31.

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos



📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Para calcular el aumento de la UMA, se toma como referencia el valor de la UMA del año anterior y se multiplica por el resultado de sumar uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En pocas palabras, el aumento se considera acorde a la inflación y otros factores.

El nuevo costo de las multas de tránsito en CDMX

A continuación te contamos algunas de las principales multas que hay en la capital del país, con su respectivo aumento:



Rebasar el límite de velocidad en vías de 50 y 40 km por hora: de 10 ($1173.1 pesos) a 20 ($2,346.2 pesos) veces la UMA

en vías de 50 y 40 km por hora: de 10 ($1173.1 pesos) a 20 ($2,346.2 pesos) veces la UMA Rebasar el límite de velocidad en zonas de tránsito calmado, menores a 30 km/hr: de 20 ($2,346.2 pesos) a 30 ($3,519.3 pesos) veces la UMA

No respetar el Hoy No Circula

No portar tarjeta de circulación: de 20 ($2,346.2 pesos) a 30 ($3,519.3 pesos) veces la UMA

Estacionarse en vías primarias, vías peatonales o de ciclistas, sobre o debajo de cualquier puente, en carriles exclusivos confinados, o en doble fila: de 10 ($1173.1 pesos) a 30 veces la UMA ($3,519.3 pesos).

Licencia vencida: de 60 ($7,038) a 80 ($9,384 pesos) veces la UMA y corralón.

Recordemos que son cantidades que comenzarán a aplicar desde el 1 de febrero del 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.