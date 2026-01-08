inklusion.png Sitio accesible
Activan Fase 1 de contingencia ambiental este jueves 08 de enero

El nuevo costo de las multas de tránsito en CDMX en 2026 por aumento de UMA

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) tiene un nuevo valor este 2026, por lo que el costo de las multas de tránsito también registró un aumento importante

Multas de tránsito en CDMX
Multas de tránsito en CDMX|Getty
Ciudad

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

La Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) es la cantidad que se utiliza para medir el pago de multas de tránsito, cuotas, créditos y demás aspectos en México, la cual se actualiza cada año y para este 2026, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ya informó el aumento que entrará en vigor el 1 de febrero.

Es muy importante cumplir con el reglamento de tránsito, ya que de no hacerlo, podrías ser acreedor a una multa, la cual subió su precio tras la actualización de la UMA y podría significar un doloroso golpe al bolsillo.

El nuevo valor de la UMA este 2026

Según el INEGI, la UMA tendrá un incremento del 3.69% en su valor. Así, su valor en pesos diarios quedará en $117.31.

Para calcular el aumento de la UMA, se toma como referencia el valor de la UMA del año anterior y se multiplica por el resultado de sumar uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En pocas palabras, el aumento se considera acorde a la inflación y otros factores.

El nuevo costo de las multas de tránsito en CDMX

A continuación te contamos algunas de las principales multas que hay en la capital del país, con su respectivo aumento:

  • Rebasar el límite de velocidad en vías de 50 y 40 km por hora: de 10 ($1173.1 pesos) a 20 ($2,346.2 pesos) veces la UMA
  • Rebasar el límite de velocidad en zonas de tránsito calmado, menores a 30 km/hr: de 20 ($2,346.2 pesos) a 30 ($3,519.3 pesos) veces la UMA
  • No respetar el Hoy No Circula : de 20 ($2,346.2 pesos) a 30 ($3,519.3 pesos) veces la UMA
  • No portar tarjeta de circulación: de 20 ($2,346.2 pesos) a 30 ($3,519.3 pesos) veces la UMA
  • Estacionarse en vías primarias, vías peatonales o de ciclistas, sobre o debajo de cualquier puente, en carriles exclusivos confinados, o en doble fila: de 10 ($1173.1 pesos) a 30 veces la UMA ($3,519.3 pesos).
  • Licencia vencida: de 60 ($7,038) a 80 ($9,384 pesos) veces la UMA y corralón. 

Recordemos que son cantidades que comenzarán a aplicar desde el 1 de febrero del 2026.

CDMX

