El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX informó que hoy sábado 20 de junio se llevarán a cabo 2 marchas y 12 bloqueos en diferentes alcaldías por lo que se registrarán cortes a la circulación en varias avenidas.

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Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con la información se tiene prevista una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución a las 11:00 horas y de Av. San Fernando y Del Parque, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan hacia la Explanada de la Alcaldía Tlalpan en Plaza de la Constitución y Moneda, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan a las 14:00 horas.

Manifestación de la CNTE

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una manifestación en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ubicada en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos

Además se llevarán a cabo movilizaciones en:

Alcaldía Cuauhtémoc

Explanada del Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera a las 11:00 horas.

Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro y en Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez a las 12:00 horas.

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro a las 13:00 horas.

Campamento Cuba No. 11 en República de Cuba No. 11, colonia Centro.

Alcaldía Coyoacán

Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán en Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, colonia Conjunto Urbano Tlalpan, alcaldía Coyoacán a las 11:00 horas.

Alcaldía Gustavo A. Madero

Cooperativa Luz y Fuerza del Centro ubicada en Av. Río de Guadalupe No. 54, colonia San Juan de Aragón a las 11:00 horas.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Embajada de Bolivia en Goethe No. 104, colonia Verónica Anzures a las 12:00 horas.

Alcaldía Álvaro Obregón

Rosa Venus y Rosa Bengala, colonia Molino de Rosas a las 15:00 horas.

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