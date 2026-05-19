¡Cuidado con las multas! CDMX desplegará más policías de tránsito por Mundial 2026

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, 170 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) capitalina serán contratados por 13 alcaldías de la CDMX para realizar labores de tránsito.

De acuerdo con la directora general de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), Beatriz Valdez Vázquez, los elementos serán facultados para infraccionar y empezarán a laborar en las calles a partir de la primera semana de junio.

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Policías se sumarán a labores de tránsito por Mundial

La directiva de la Policía capitalina señaló que una vez que los elementos aprueben el curso de capacitación y el acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, se sumarán a la división de Tránsito para comenzar a operar previo al Mundial de futbol.

Según información de El Universal, el certamen deportivo que comenzará el próximo 11 de junio “fue el foco” para mejorar este proyecto y los desplazamientos de los capitalinos, así como de los millones de visitantes que se espera lleguen a la capital durante las próximas semanas.

Policías terminarán curso el próximo 22 de mayo

Valdez Vázquez añadió que el curso de capacitación para los elementos comenzó el pasado 4 de mayo y terminará el día 22 del mismo mes, y es impartido a los 170 elementos en las instalaciones de la Unipol (Universidad de la Policía).

La directiva explicó que hay tres bases clave que tienen que aprender los elementos en capacitación:

Ley General de Seguridad Vial

Ley de Movilidad

Reglamento de movilidad y tránsito

Por su parte, Gabriel Reyes, coordinador general de Unipol, adelantó que se espera que de los 170 cursantes, aprueben entre un 85% y 90%. Además, se enfatizó que los elementos que se encuentran en capacitación no tienen antecedentes de sanciones al interior de la corporación.

Uniformados desempeñarán funciones después del Mundial

Aunque esta capacitación está estrictamente relacionada con la Copa del Mundo, los agentes que reciban la autorización continuarán desarrollando labores de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2026, luego serán evaluados para contemplar su posible continuidad.

La SSC estima que se asignen 10 elementos autorizados para infraccionar: cinco estarán operativos y los otros cinco descansarán, e irán intercalando actividades.

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