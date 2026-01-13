La lista completa de las multas más caras en CDMX y cuánto pagarás si cometes una

Conocer las infracciones más caras en la capital ayuda a evitar sanciones económicas elevadas. Las multas en CDMX 2026 varían según la falta cometida, y el monto depende de la UMA vigente.

El incremento anual de la Unidad de Medida y Actualización impacta directamente en la economía del conductor. Revisar los costos actualizados permite tomar precauciones y evitar gastos innecesarios por faltas de tránsito que puedes prevenir con información clara y oportuna.

¿Qué es la UMA y por qué define cuánto pagarás en multas?

La Unidad de Medida y Actualización representa un valor en pesos que el gobierno mexicano usa para calcular sanciones y pagos. Este mecanismo permite ajustar el costo de las multas cada año sin modificar las leyes de tránsito.

Para 2026 la UMA alcanza los 117.30 pesos, cifra superior a los 113.14 pesos del año anterior. El incremento parece mínimo, pero cuando una infracción se calcula con 20, 40 o 60 UMAs, la diferencia en el monto final resulta considerable para el conductor.

Las autoridades de tránsito toman este valor como base para todas las sanciones vehiculares en la Ciudad de México. Cada falta contempla un rango específico de UMAs que determina el costo mínimo y máximo que deberás pagar al recibir una infracción.

Infracciones vehiculares que más afectan tu economía

El siguiente listado muestra las sanciones más comunes en la CDMX con los montos actualizados según la UMA vigente. Cada infracción contempla un rango de costo que varía según la gravedad de la falta cometida.

Tipos de multas y sus costos en 2026:

Exceso de velocidad en transporte público y carga: Puede superar los 33,000 pesos.

Puede superar los 33,000 pesos. Invadir carriles exclusivos de Metrobús, Trolebús o ciclovía: 4,692 a 7,038 pesos.

4,692 a 7,038 pesos. Usar o portar antirradares: 4,692 a 5,865 pesos.

4,692 a 5,865 pesos. No tener seguro de auto: 2,346 a 4,692 pesos.

2,346 a 4,692 pesos. Circular sin licencia, tarjeta o sin holograma o calcomanía: 2,346 a 3,519 pesos.

2,346 a 3,519 pesos. Insultar o golpear a oficial de tránsito: 2,346 a 3,519 pesos.

2,346 a 3,519 pesos. Exceso de velocidad en auto particular: 1,173 a 2,346 pesos.

Vale recordar que solo los Agentes de Tránsito debidamente facultados cuentan con autoridad legal para emitir infracciones válidas en CDMX. Verifica tus documentos, revisa el seguro de tu auto y respeta los límites de velocidad y carriles exclusivos para evitar estas sanciones elevadas en 2026.

