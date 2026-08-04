Encuentran cuerpo en coladera del mercado La Merced de CDMX hoy martes 4 de agosto

Un hombre murió presuntamente intoxicado dentro de una coladera cuando se dispuso a limpiarla en las inmediaciones del Mercado de La Merced, Ciudad de México.

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¿Qué pasó en La Merced hoy?

La víctima fue identificada de manera preliminar como Fernando “N”, quien habría ingresado al sistema de drenaje la tarde del lunes, alrededor de las 19:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el gas metano le imposibilitó la respiración y se desvaneció en el lugar. Se señala que el trabajador presuntamente quedó atorado mientras realizaba sus actividades.

Al lugar acudieron bomberos para llevar a cabo la recuperación del cuerpo. La zona fue acordonada para facilitar las labores de rescate y permitir el trabajo de los peritos.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga lo sucedido para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

#ULTIMAHORA Encuentran el cuerpo de Fernando, atorado en una coladera al interior del área de carnes del Mercado de la Merced, en @A_VCarranza El hombre ingresó el día de ayer a las 7 de la noche a limpiarla, pero alguien cerró la tapa dejándolo atrapado pic.twitter.com/RFOOaZvIsN — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) August 4, 2026

¿Dónde está el mercado de La Merced y cómo llegar?

El Mercado de La Merced está ubicado en el extremo oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza. Se sitúan sobre la Avenida Circunvalación y calle Rosario.

Dirección exacta: Av. Circunvalación S/N y Calle Rosario, Barrio de La Merced, C.P. 15100, Ciudad de México.

Cómo llegar en Metro: La forma más directa es usando la Línea 1 y bajarse en la estación Merced, la cual tiene salidas que conectan directamente con los pasillos del mercado.

Horarios: Abierto todos los días, aproximadamente de 6:00 AM a 7:00 PM (los domingos suele cerrar un poco más temprano, cerca de las 5:00 PM).

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