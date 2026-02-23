¿Te desespera el tráfico? Proponen intensificar multas para uso del claxon en CDMX

Según la lista de TomTom Traffic Index 2025, la Ciudad de México ocupa el primer lugar global en mayor tráfico, por encima incluso de ciudades de Asia y Europa; sin embargo, todo parece indicar que los capitalinos tendrán que aprender a modular el estrés ya que se avecina una multa por el uso del claxon.

De acuerdo con el estudio, que analiza el desempeño vial en casi 500 ciudades del planeta, en la capital se ocupa un 75.9% más tiempo de traslado respecto a condiciones óptimas de tráfico, situación que hace de la contaminación tanto ecológica como de ruido un gran problema.

¿Por qué la Ciudad de México tiene problemas de ruido?

Esta situación convierte a la CDMX como la octava urbe más ruidosa del mundo, por ello diputados locales aprobaron una propuesta para que se sancione a quienes hagan uso desmedido del claxon.

Indicaron que la gente ha desarrollado una tolerancia hacia el ruido lo que genera que no puedan identificar cuando ya se superan los límites considerados seguros para la salud.

“La exposición constante al ruido excesivo impacta particularmente a personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, o a quienes residen y transitan en zonas de alto flujo vehicular”, subrayó.

¿Cuánto se pagaría de multa por uso desmedido del claxon?

La iniciativa plantea que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refuerce acciones y se sancione a vehículos y unidades de transporte público o de carga que incurran en el uso excesivo e injustificado del claxon.

En el Congreso capitalino el diputado Israel Moreno Rivera presentó la iniciativa para que se intensifique el trabajo de los policías.

El Reglamento de Tránsito local establece que utilizar el claxon para un fin diferente al de evitar un hecho vial, y provocar ruido excesivo con el motor, se sancionará con una multa de:

586 pesos

1,170 pesos

Además de un punto de penalización a la licencia de conducir.



Mientras que instalar o utilizar en vehículos motorizados bocinas o claxon que produzcan ruido excesivo se sancionará con una multa de entre

2 mil 930

3 mil 220 pesos.

CDMX, la ciudad con más tráfico del mundo, automovilistas pasan 148 horas en embotellamientos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.