UNAM confirma fechas del examen de control presencial; así será la aplicación en el resto de la República

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las fechas y sedes en las que aplicará el examen de control presencial 2026, una evaluación extraordinaria implementada tras las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión en línea.

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De acuerdo con la máxima casa de estudios, esta evaluación no sustituye el examen de ingreso, sino que tiene como propósito validar que los resultados obtenidos por las personas convocadas correspondan a sus conocimientos, además de brindar mayor certeza, transparencia y equidad al proceso de selección.

Si formas parte de las personas convocadas, aquí en adn noticias te contamos cuándo será el examen, dónde se aplicará y cómo consultar si deberás presentarlo.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 👇. pic.twitter.com/6Q8rC8mGq8 — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM 2026?

La UNAM informó que el examen de control presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 en distintas sedes del país.

Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

• León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

• Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

• Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

• Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

¿Cómo saber si fui convocado al examen de control de la UNAM?

La universidad explicó que a partir del 5 de agosto las personas participantes podrán consultar los listados publicados por programa académico, entidad y modalidad.

En ellos aparecerá el puntaje mínimo requerido para ser convocado al examen de control presencial.

Posteriormente, desde el 7 de agosto, quienes cumplan con ese requisito podrán ingresar con su clave personal a “Tu Sitio”, dentro del micrositio oficial del proceso de admisión, donde podrán descargar su cita.

El documento incluirá:

• Fecha del examen.

• Horario.

• Sede asignada.

• Croquis de ubicación.

• Documentación que deberán presentar.

La UNAM recordó que el folio de registro contiene datos personales, por lo que recomendó no compartirlo con terceros.

🚨#ÚLTIMAHORA | La UNAM (@UNAM_MX) hará un "examen de control" ante las irregularidades en el proceso de selección



🔗: https://t.co/uqNHZaZHWd pic.twitter.com/WC6ZrNvE35 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

¿Qué hacer si tengo dudas sobre el examen?

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) habilitó el portal oficial de atención para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Las personas interesadas pueden consultar información y solicitar apoyo a través del micrositio de atención a aspirantes de la UNAM.

¿Qué es el examen de control y por qué se aplicará?

El examen de control presencial fue aprobado por la UNAM luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, encabezada por Eduardo Bárzana García, detectó un incremento estadísticamente atípico en el número de aciertos obtenidos durante el examen aplicado completamente en línea.

Ante este escenario, la universidad decidió implementar una evaluación presencial para corroborar que los resultados reflejen el desempeño real de las personas convocadas y fortalecer la confianza en el proceso de admisión.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aclaró que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de una medida extraordinaria para verificar los conocimientos de quienes fueron convocados.

¿Qué pasará con quienes no fueron convocados?

La UNAM informó que el calendario escolar no cambia para quienes no fueron llamados a presentar esta evaluación; se mantiene previsto que el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027/1 para estudiantes de nuevo ingreso, tanto por pase reglamentado como por concurso de selección, sea el 31 de agosto de 2026.

En el caso del alumnado que ya forma parte de la institución, las actividades académicas se reanudarán el 17 de agosto de 2026, conforme al calendario oficial.

La aplicación del examen de control presencial forma parte de las medidas implementadas por la UNAM para reforzar la transparencia del proceso de admisión 2026.

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