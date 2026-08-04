Fecha de inauguración de la UTOPÍA Coyoacán con espacio inmersivo de Frida Kahlo

La Casa de Gobierno de Coyoacán anunció la inauguración de la UTOPÍA, un nuevo espacio cultural que contará con un lugar dedicado a la artista Frida Kahlo además de talleres de pintura, música, danza y más.

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¿Cuándo se inaugura la UTOPÍA Coyoacán?

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer que la UTOPÍA Coyoacán abrirá sus puertas el próximo domingo 9 de agosto en Vicente García Torres, Barrio San Lucas a partir de las 12:00 horas. Este recinto se ubicará en El Parian donde también se encuentra el PILARES que es a solo un kilómetro del famoso Museo de Frida Kahlo.

¿Qué habrá en la UTOPÍA Coyoacán?

La UTOPÍA Coyoacán cuenta con una superficie de 10 mil metros cuadrados y contará con los siguientes servicios y actividades:

Comedor comunitario

Servicios de salud

Consultorio de ginecología

Área psicológica

Alberca olímpica

Taller de música

Pintura

Danza

Todas las actividades en las UTOPÍAS son gratuitas solo debes estar atento a las fechas de las inscripciones.

También contará con un proyecto inmersivo de Frida Kahlo donde a través de proyecciones, recursos digitales, iluminación y narrativas audiovisuales, los asistentes podrán conocer más sobre la vida de la artista.

Frida Kahlo fue una famosa pintora y activista. Se casó con el muralista Diego Rivera, sufrió poliomielitis y tuvo un accidente que le dejó secuelas y fue a través de sus obras que expresaba sus sentimientos y sufrimiento físico.

Se tienen previstas más aperturas para este mes, la UTOPÍA Miguel Hidalgo será un espacio compartido entre el gobierno capitalino y la UNAM donde habrá protecciones y conciertos nocturnos. Mientras que en la Gustavo A. Madero habrá un túnel de viento recreativo, áreas de teatro, danza y un espacio dedicado al aprendizaje lúdico sobre el universo.

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