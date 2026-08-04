Hay mala calidad del aire en CDMX hoy; ¿se activará el Doble Hoy No Circula?

Las grandes ciudades como la CDMX mantienen un constante monitoreo de la calidad del aire para que cuando los índices sean elevados se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy la calidad del aire es mala.

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Hay mala calidad del aire en CDMX

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hoy la calidad del aire en CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que se detectaron partículas contaminantes PM10 y PM2.5

Estos contaminantes son muy pequeños y pueden provocar irritación en las vías respiratorias, asma, ataques al corazón y otros padecimientos. Están compuestos de polvo, hollín y la combustión de autos.

Además hay alerta por altos niveles de radiación UV por lo que se exhorta a la población a utilizar bloqueador.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental es necesario que los niveles de contaminación superen los 155 partes por billón de ozono y por ahora no se tiene previsto que se active ya que no se han superado esos parámetros.

Sin embargo, se recomienda a la población evitar realizar actividades físicas y culturales entre las 13:00 y las 19:00 horas. No fumar en espacios cerrados ni usar aerosoles, pinturas o solventes.

Además se recomienda a los automovilistas cargar combustible antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas. Reducir el uso del carro y optar por el transporte público o la bici. Bañarse rápido y tapar ollas al cocinar.

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