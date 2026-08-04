EN VIVO: Calles colapsadas por bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones de la CDMX y para hoy se tienen previstos 10 bloqueos en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Benito Juárez y Azcapotzalco por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones ante cierres viales.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

De acuerdo con la información, los cortes a la circulación se realizarán en:

07:30 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

11:00 horas en Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc y en Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Av. Vasco de Quiroga No. 1401, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

Durante el día en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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