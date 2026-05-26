Desde finales del pasado 2024 y a lo largo de todo este 2026 el tema de la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX) ha dado mucho de qué hablar, pues ahora más allá de los periodos y requisitos, toca hablar de los motivos e infracciones que ameritan la cancelación de este documento oficial.

Y es que aunque las autoridades de la capital del país informaron que el trámite de este documento estará vigente hasta finales de este 2026, es importante señalar que el Reglamento de Tránsito de la CDMX estipula la cancelación del documento bajo algunos casos de infracciones graves.

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Multas que ameritan la cancelación de la licencia permanente en CDMX

El primer motivo que amerita la cancelación absoluta de la licencia de conducir permanente y de cualquier otro tipo en la CDMX, es el haber estado involucrado en un accidente automovilístico en el que personas resultaron lesionadas de gravedad o que alguien haya perdido la vida.

Otra de las faltas que se considera grave y que podría ameritar la quita de este documento, es el conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas. Es importante mencionar que la cancelación del documento se da a partir de la segunda vez en un mismo año o en una tercera ocasión en menos de tres.

El resto de los motivos por los que las autoridades de la CDMX podrían quitar definitivamente la licencia permanente son:

Acumulación de infracciones por el programa Conduce sin Alcohol

Daños a mobiliario urbano (banquetas, postes, semáforos, etc)

Uso indebido exclusivo de transporte público (Metrobús, Trolebús, ciclovías)

Acumulación de multas de tránsito sin pagar

¿A los cuántos puntos menos cancelan la licencia permanente en CDMX?

Vale la pena mencionar que la cancelación de la licencia permanente en la CDMX también puede aplicar una vez que las autoridades de tránsito hacen la quita de 12 puntos de la misma, lo cual de inmediato imposibilita al conductor para poder continuar manejando en la capital.

Es importante conocer que hay infracciones que solo ameritan la quita de una unidad, mientras que otras, incluso pueden quitar hasta dos y tres puntos dependiendo de la gravedad de las mismas.

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