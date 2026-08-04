¿Cómo cambiar a mi hijo de secundaria tras resultados del AEFCM?

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) publicó los resultados de las preinscripciones de secundaria 2026 y si estás pensando en cambiar de secundaria a tu hijo, te decimos paso a paso lo que debes hacer para realizar el trámite.

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¿Cómo hacer el cambio de secundaria en CDMX?

En caso de que no estés conforme con el resultado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 puedes solicitar el cambio de escuela o turno los días 6, 7 y 10 de agosto para 1° grado y del 3 al 15 de agosto para 2° y 3° a través de la plataforma de la AEFCM:

El trámite es muy sencillo, solo debes acceder al portal oficial en las fechas indicadas y con los siguientes documentos:

CURP

Tres opciones de escuela con su clave de centro de trabajo

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Deberás capturar los datos del alumno y al concluir el sistema te dará un comprobante de solicitud con un número de folio para que puedas consultar los resultados.

Es importante que recuerdes que la asignación de escuela esta sujeta a la disponibilidad de lugares y al cupo máximo de cada plantel.

¿Cuándo y cómo consultar los resultados de cambio de escuela?

Los resultados para quienes solicitaron cambio de escuela se publicarán el 26 de agosto de 2026 en el portal de la AEFCM. Solo deberás ingresar el folio de registro y descargarás el comprobante de asignación. Este es el que deberás presentar en el plantel educativo para la inscripción.

El inicio del ciclo escolar 2026-207 es el 31 de agosto por lo que te recomendamos que realices los trámites en las fechas indicadas para que tu hijo no se quede sin estudiar.

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