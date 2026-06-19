Cortar o podar árboles sin autorización está prohibido y regulado por las leyes ambientales para proteger el ecosistema, evitar daños a la biodiversidad y prevenir riesgos.
Realizar esta acción sin permiso o consentimiento de las autoridades en la Ciudad de México (CDMX) es un delito ambiental que se paga con multas elevadas y hasta prisión.
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Multa por cortar un árbol en CDMX
Sanciones económicas de entre 1,000 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a entre los 117 mil 310 pesos y los 586 mil 550 pesos.
Así como prisión de 2 a 10 años, dependiendo de las circunstancias.
Si el árbol se encuentra en suelo de conservación, las multas son más severas.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que “las personas que derriben, talen, destruyan o provoquen la muerte de uno o más árboles en Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas o Áreas de Valor Ambiental serán sancionadas con una multa económica de 6 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente (UMAs) y de seis a 20 años de prisión”.
La misma pena de prisión a quien ilícitamente comercie, acopie, almacene, transforme o distribuya madera en rollo, astillas, carbón vegetal u otra materia prima forestal, además de una sanción económica de 10 mil a 15 mil UMAs. La pena de prisión aumentará en una mitad cuando el que participe sea servidor público o beneficiario de programas sociales de protección al medio ambiente— agrega.
¿Cómo tramitar un permiso para cortar un árbol?
Para intervenir un árbol (ya sea para poda, derribo o trasplante), debes seguir un proceso legal a través de las autoridades correspondientes.
- Solicitud de intervención: Puedes solicitar la poda o el derribo a través del Portal de Atención Ciudadana (Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC) ingresando a 311 Locatel CDMX.
- Evaluación de la autoridad: Un técnico especialista de tu alcaldía o de la Sedema acudirá a revisar el árbol y dictaminará si procede la poda o el derribo.
- Autorización y compensación: En caso de aprobarse el derribo, la autoridad emitirá un documento que te autoriza a realizarlo y te indicará una medida de compensación ambiental (que usualmente consiste en donar y plantar varios ejemplares jóvenes para mitigar la pérdida).
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