Choque múltiple en la autopista México-Pachuca: Carambola provoca tráfico rumbo a CDMX

Un choque múltiple en la autopista México-Pachuca se resgitró durante la mañana de este martes, además de que complicó la circulación principalmente en dirección hacia la Ciudad de México. La carambola ocurrió a la altura de El Vigilante, donde se generó una importante carga vehicular.

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¡Tómalo en cuenta! 🚧🔴 Ocurrió un choque múltiple en la autopista México - Pachuca, a la altura de El Vigilante, rumbo a la CDMX; el percance genera fuerte carga vehicular pic.twitter.com/Ea7eJIVqFc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 4, 2026

Choque múltiple en la autopista México-Pachuca hoy

Este choque múltiple se dio entre tres vehículos particulares sucedió aparentemente debido a que las unidades involucradas circulaban a exceso de velocidad; uno de los conductores dio un volantazo y perdió el control de su vehículo; otro de los autos involucrados se estrelló contra el muro de contención, mientras que el tercer vehículo se impactó por alcance con los autos siniestrados.

C5 Edomex informa sobre carga vehicular tras choque múltiple en la México-Pachuca

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5 del Estado de México reportó “tránsito lento, con afectación de 3 km en la Autopista México Pachuca, a la altura del Frontón con dirección a la Ciudad de México (CDMX), generado por accidente vial.

🚨 #AlMomento ⚠️ Ecatepec de Morelos



Se registra tránsito lento 🐌, con afectación de 3 km en la 📍Autopista México Pachuca, a la altura del Frontón con dirección a #CDMX, generado por accidente vial 💥.



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✅ Permitir el paso a las unidades de Emergencia 🚑

✅… pic.twitter.com/CX1ksrTunx — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 4, 2026

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca hoy?

¿Qué pasa en la México-Pachuca? El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al punto para atender la situación y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente personas lesionadas o fallecidas a consecuencia del accidente.

Volcadura en otro punto de la Autopista México-Pachuca

En otro punto de la Autopista México-Pachuca, se registró un choque y volcadura, esto justo a la altura del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Los servicios de emergencia ya trabajan en la zona.

****INFORMACIÓN EN DESARROLLO****

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