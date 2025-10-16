Retrasos en línea 3 y B; así avanza el Metro y Metrobús CDMX este jueves 16 de octubre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reporta retrasos en las líneas 3 y B, mientras que el Metrobús opera, también, con restricciones en las línea 6 y 7 este jueves 16 de octubre, luego de varios días con retrasos ocasionados por las condiciones climáticas.

Las autoridades capitalinas informaron que todas las líneas se encuentran en servicio, sin cierres ni interrupciones, a excepción de la Línea 1 .

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/L3CjIXQiFP — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Metro CDMX: operación continua con ligeras demoras

El Metro mantiene una circulación estable en las 12 líneas que conforman la red. A excepción de la Línea 3 y la B , donde los usuarios reportan más de 10 minutos de espera en cada estación.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los usuarios a tener cuidado en pasillos y escaleras, así como a cuidar sus pertenencias.

Los tiempos de espera esta mañana son:



Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 6 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 6 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 5 minutos

Línea 12: 6 minutos

Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX [VIDEO] El Simulacro Nacional 2025 activó la alerta sísmica en toda la Ciudad de México y otras entidades; se activó protocolo especial dentro del Metro CDMX.

Metrobús CDMX con afectaciones en las líneas 6 y 7

El Metrobús informó que la mayoría de sus líneas operan de manera regular, con frecuencia de paso promedio de cuatro a seis minutos, dependiendo del tramo y el horario.

Hasta el momento, en la línea 6 y 7 hay servicio provisional por movilizaciones religiosas:



Línea 6 : Servicio de El Rosario al Deportivo 18 de Marzo; de Martín Carrera a Villa de Aragón

: Servicio de El Rosario al Deportivo 18 de Marzo; de Martín Carrera a Villa de Aragón Línea 7: Servicio de Campo Marte a Avenida Talismán; de Indios Verdes a Garrido

Autoridades piden precaución a usuarios

Aunque el clima ya se estabilizó, el STC y el Metrobús recordaron a los usuarios mantener precauciones por pisos resbalosos, especialmente en accesos y estaciones superficiales.

También recomendaron mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de ambos sistemas para conocer cualquier actualización del servicio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.