Siguen las amenazas de bomba en la UNAM; Prepa 7 suspende clases y desaloja alumnos

Durante las primeras horas de este miércoles 15 de octubre el plantel “Ezequiel A. Chávez” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desalojó a decenas de alumnos de la Prepa 7 luego de que se emitiera una alerta por amenaza de bomba dentro de las instalaciones.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por las autoridades universitarias, que se informó que el desalojo de los alumnos se realizó como medida de seguridad ante la advertencia de un explosivo colocado dentro de las instalaciones del plantel.

Escuelas de la UNAM regresan a clases; alarma por amenazas de bomba genera temor entre estudiantes y profesores [VIDEO] En las últimas semanas se vivieron amenazas de bomba en varios planteles de la UNAM que provocaron evacuaciones; logran la identificación de dos sospechosos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la Prepa 7 este miércoles 15 de octubre?

A través de un comunicado oficial difundido en las diferentes plataformas de las redes sociales, la máxima casa de estudios señaló que alrededor de las 8:18 de este miércoles 15 de octubre se aplicó el “Protocolo ante artefacto explosivo en las instalaciones universitarias”, esto tras ser alertados sobre la amenaza .

Tras ello, informaron que las clases matutinas de este miércoles quedaron oficialmente suspendidas, por lo cual se le solicitó al cuerpo estudiantil permanecer atentos de las indicaciones que surjan por medio de los canales oficiales de la Prepa 7 de la misma UNAM.

Alrededor de las 8:50 de la mañana, decenas de alumnos aún continuaban evacuando las inmediaciones del plantel ubicado sobre Calle Zoquipa en su esquina con la Calzada de la Viga en la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Cuándo se reanudarán las clases en la Prepa 7 de la UNAM?

Es importante mencionar que las autoridades de la Prepa 7 no dieron a conocer cuándo se reanudarán las clases en el plantel, sin embargo se espera que las actividades regresen a la normalidad para el horario vespertino de este mismo 15 de octubre.

Esta administración reafirma el compromiso de mantener la seguridad de todos, estudiantes, trabajadores y académicos; condena enérgicamente cualquier acto que atente contra la dignidad, la tranquilidad y la garantía de los derechos universitarios -se lee en el comunicado.

Casos de amenaza de bomba en planteles de la UNAM este 2025

Esta no es la primera vez que un plantel de la UNAM recibe una amenaza de bomba, pues estos actos se han replicado en diferentes ocasiones dentro de planteles como la Facultad de Ciencias Políticas, la Prepa 3, 6 y 8, así como en la FES Iztacala.

Vale la pena mencionar que las autoridades de la UNAM dieron a conocer que ya se han logrado identificar a algunos de los responsables de difundir las supuestas amenazas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.