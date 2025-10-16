Placas que no pueden circular en CDMX y Edomex este jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre, el programa Hoy No Circula operará con normalidad tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Las restricciones aplicarán en el horario habitual de 05:00 a 22:00 horas, por lo que es fundamental que quienes circulen en esta franja lo hagan con pleno conocimiento de las reglas para evitar sanciones.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula del jueves 16 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/v0qGpfQkro — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 16, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Quiénes deben “descansar” sus vehículos?

Según la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no podrán circular este jueves son aquellos con:



Engomado verde

Terminación de placa 1 o 2

Holograma 1 o 2

Por otro lado, quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, unidades de emergencia y de carga, o aquellos con Pase Turístico vigente .

Lluvias históricas en el Valle de México dejan caos: inundaciones en Iztapalapa y Edomex, hospital afectado y rescates [VIDEO] Lluvias en CDMX y Edomex inundan con 1.60 metros Iztapalapa, dejan hospital anegado, rescatan pasajeros varados y cientos de viviendas afectadas.

Multas y consecuencias por incumplir

Los conductores que infrinjan la norma se exponen a una sanción económica de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de tres mil 394 pesos, pues cada UMA equivale a unos 113.14 pesos.

Además del pago de multa, el vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que implicaría costos por arrastre y estancia adicionales.

Clima, lluvias y su impacto en la circulación

Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo nublado con chubascos dispersos por la tarde y noche, con temperaturas estimadas entre 23°C y 25°C.

Estas condiciones podrían complicar el tránsito, especialmente en avenidas principales como Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán y Insurgentes.

Cabe destacar que octubre forma parte de la temporada de lluvias en México, que suele prolongarse hasta noviembre con precipitaciones ocasionales.

Semanas atrás, estas lluvias han generado inundaciones severas en diversos puntos del Valle de México, sobre todo en zonas vulnerables con sistemas de drenaje saturados o deficiente infraestructura.

Recomendaciones para conductores

Para moverse este jueves sin contratiempos, se recomienda:



Consultar anticipadamente si tu vehículo está sujeto a la restricción mediante el sitio oficial del Gobierno CDMX o la app Aire CDMX

mediante el sitio oficial del Gobierno CDMX o la app Aire CDMX Planear rutas alternativas para evitar zonas con inundaciones

para evitar zonas con inundaciones Revisar las cuentas oficiales como @LaSEMOVI, @OVIALCDMX y @SGIRPC_CDMX para monitorear el tráfico o cierre de vialidades

para monitorear el tráfico o cierre de vialidades Evitar conducir en horas pico de lluvia intensa

Mantente informado y respeta las medidas: cumplir con el Hoy No Circula no solo es evitar multas, sino contribuir a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.