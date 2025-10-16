Encapuchados intentan desalojar la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que un grupo de personas encapuchadas intentó ingresar a las instalaciones y desalojar los edificios, generando un ambiente de tensión y miedo entre la comunidad estudiantil.

Estas personas eran presuntamente ajenas a la Facultad y desde que fueron visibilizados, el cuerpo de personal de confianza y representantes del sector central intentaron entablar un diálogo, pero no tuvieron respuesta por las personas que encabezaban dicha acción.

Suspenden clases de la licenciatura de Médico Cirujano

Para evitar afectaciones derivadas de la toma de las instalaciones en cuanto a procesos académicos, se acordó reconocer la suspensión de actividades académicas correspondientes a la Licenciatura de Médico Cirujano de primer y segundo grado durante esta semana. Además se reprogramarán los exámenes departamentales de Bioquímica e Inmunología previstos para el sábado 18 de octubre.

¿Qué pasará con las instalaciones de la Facultad de Medicina?

La institución informó que el funcionariado mantiene el resguardo de las instalaciones, garantizando el acceso a los sanitarios exteriores del auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” y el vestíbulo de la planta baja del edificio A para las personas presentes.

