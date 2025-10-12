Metro avisa sobre horario de servicio en Línea 1 tras hoy 12 de octubre

El Metro CDMX informó que este domingo el servicio en la Línea 1 terminará a las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán a Chapultepec, en ambas direcciones, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones para llegar a sus destinos.

Las autoridades del Metro CDMX dieron el aviso después de que hubiera confusiones entre los usuarios sobre la reapertura de la Línea 1 y los horarios en que realizarían pruebas de manejo.

Concluyen pruebas en la Línea 1 del Metro CDMX

Las autoridades del Metro CDMX informaron que durante la madrugada de este domingo terminaron las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en el tramo Juanacatlán–Observatorio de la Línea 1.

#AvisoMetro Este domingo, el servicio de trenes concluirá de forma habitual hasta las 24:00 horas, en el tramo de operación de Pantitlán a Chapultepec, en ambas direcciones.



¿Cuándo abrirán por completo la Línea 1 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , señaló que la renovación de la Línea 1 del Metro quedará totalmente concluida a mediados de noviembre de 2025, después de que finalicen las últimas etapas de la obra y certificación segura.

De acuerdo con la mandataria capitalina, lo que resta de octubre se destinará a la conclusión de los trabajos de obra y los 15 días posteriores apruebas técnicas que serán realizadas por empresas certificadoras.

Línea 1 del Metro CDMX tendrá nuevos trenes

La Línea 1 tendrá 39 trenes, lo que permitirá que los trenes pasen cada 2.5 minutos, disminuyendo los tiempos de traslado. Al menos 10 unidades son nuevas y 10 son de reciente adquisición.

El coordinador del Proyecto de Renovación de la Línea 1, Guillermo Calderón, dijo que el tramo que entrará en operación tiene 3.5 kilómetros, lo que permitirá movilizar a 150 mil usuarios adicionales.

