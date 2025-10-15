Lista de puntos WiFi GRATIS en la Ciudad de México

En la Ciudad de México (CDMX), el acceso a internet gratis se ha convertido en una herramienta clave para poder comunicarte o relizar trámites. Para disminuir la brecha digital y la desigualdad de oportunidades, la capital tiene miles de puntos WiFi en los cuales podrás conectarte con tu celular o cualquier dispositivo sin necesidad de que utilices tus datos móviles.

Si pasas mucho tiempo fuera de casa y buscas conectarte a internet, tenemos buenas noticias para ti. En varios puntos de la megalópolis, desde hospitales y bibliotecas hasta estaciones del Metrobús, ahora puedes disfrutar de acceso gratuito a redes WiFi para estar siempre en línea.

Mapa: ¿Cuáles son los puntos de WiFi gratis que tiene la CDMX?

Actualmente, la capital cuenta con más de 35 mil 350 puntos WiFi de conexión gratuitos distribuidos estratégicamente en distintos espacios públicos como:



Escuelas: En la mayoría de primarias y secundarias públicas de todas las alcaldías

Unidades habitacionales: En gran parte de viviendas de la CDMX ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco

Transporte público: Todas las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Cablebús, y también las del Metrobús

Zonas periféricas: En regiones colindantes con la CDMX y el Estado de México como San Juan de Aragón, Santa Fe, Santa Martha, Los Reyes, Tlalnepantla, etcétera

Espacios públicos: La mayoría de plazas, establecimientos y calles cuentan con puntos de WiFi gratis

¿Cómo saber dónde están los puntos de WiFi gratis?

Ingresa a este enlace para conocer la ubicación exacta.

¿Cómo conectarse al internet gratis de la CDMX?

Si necesitas conectarte a alguno de los puntos de WiFi gratis que hay en la CDMX, estos son los pasos a seguir:



Desde tu celular o dispositivo móvil, identifica la señal de internet gratis y selecciona la red: “CDMX Internet para todos”

En algunas zonas, podrás encontrar la red con el nombre: “CFE Internet para todos CDMX”

Da clic en el botón: “Conectarme” y así comenzarás a navegar por internet

Consejos para conectarse de forma segura al WiFi de CDMX

No es completamente seguro conectarse a una red WiFi pública en la CDMX, como las gratuitas, porque pueden ser vulnerables a ciberataques y robo de información. Para mitigar los riesgos, se recomienda evitar realizar transacciones sensibles como operaciones bancarias o compras en línea, usar una VPN para cifrar tus datos y configurar tus dispositivos para que no se conecten automáticamente a redes abiertas.

