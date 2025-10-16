Marchas y bloqueos cerrarán calles en CDMX este jueves 16 de octubre

Nuevamente algunas calles de la Ciudad de México (CDMX) se cerrarán a consecuencia de las marchas y bloqueos previstas para este jueves 16 de octubre por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Las alcaldías más afectadas serán Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, debido a que los manifestantes paralizarán la circulación vial en las colonias Centro Histórico, Obrera y Hogar para Nosotros.

Marchas en CDMX este jueves

A las 10:00 de la mañana, la Central de trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo marcharán del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al edificio de Gobierno, que se encuentra en Plaza de la Constitución No.2, colonia Centro Histórico.

Exigen la basificación inmediata, el reconocimiento pleno de los derechos laborales, el respeto a los sindicatos democráticos y de clase.

Marcha Ecuatorinxs en México

A las 12:00 horas, el grupo Ecuatorinxs en México marchará del Palacio de Bellas Artes rumbo al Zócalo de la capital. Se movilizarán en solidaridad con el Paro Nacional que se lleva a cabo en Ecuador, en resistencia a las medidas del Fondo Monetario Internacional.

Otros bloqueos en CDMX este jueves

El colectivo “Hasta Encontrarles” saldrá a las 6:30 de la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX, que se ubica en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc y abordará transporte para continuar con la brigada de búsqueda en la zona del Ajusco , demarcación Tlalpan.

A las 10:00 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se manifestará en la Torre de la Rectoría para el reconocimiento pleno de los delegados académicos del sindicato, la creación inmediata de plazas de medio y tiempo completo para académicos de asignatura y administrativos.

Calles cerradas en CDMX

Se registró una volcadura en Anillo Periférico con dirección al Norte, a la altura de Río Hondo, colonia Progreso. Algunos servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar. La circulación de la zona es lenta.

#PrecauciónVial | Por volcadura en Anillo Periférico con dirección al Norte a la altura de Río Hondo, col. Progreso, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/Im9cRQawtk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 16, 2025

