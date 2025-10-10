Servicio interrumpido en la Línea A del Metro por inundaciones tras fuertes lluvias en CDMX

El servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra interrumpido la noche de este viernes 10 de octubre debido a las intensas lluvias registradas en la zona oriente de la capital.

Según informó el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, el tramo de Guelatao a La Paz permanece sin servicio por el ingreso de agua del exterior a las instalaciones del sistema de transporte.

Aviso Importante - Línea A

Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la ciudad, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos.

— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 11, 2025

Ante esta situación, personal especializado realiza trabajos de bombeo y limpieza para retirar el exceso de agua y restablecer el funcionamiento lo antes posible.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

#Urgente |



— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 11, 2025

Inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza

En paralelo, la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales vías de acceso al oriente de la ciudad, también resultó afectada por las precipitaciones.

A la altura del Puente de la Concordia , en la alcaldía Iztapalapa, se registró una inundación que complicó el tránsito vehicular y provocó retrasos en el transporte público.

Lluvias históricas en el Valle de México dejan caos: inundaciones en Iztapalapa y Edomex, hospital afectado y rescates [VIDEO] Lluvias en CDMX y Edomex inundan con 1.60 metros Iztapalapa, dejan hospital anegado, rescatan pasajeros varados y cientos de viviendas afectadas.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) pidió a los automovilistas evitar la zona y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternas hacia el Estado de México (Edomex).

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) trabajan con bombas de succión para desalojar el agua acumulada.

Activan alertas en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó alerta roja en Coyoacán, donde se prevé la persistencia de lluvias fuertes durante la noche. Además, se activó la alerta naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Tlalpan por las mismas condiciones.

El resto de las demarcaciones se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica posibles encharcamientos, caída de árboles y tránsito lento.

Las autoridades pidieron a la población no tirar basura en las calles, evitar cruzar zonas inundadas, además de mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

