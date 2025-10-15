inklusion.png Sitio accesible
Mujer en situación vulnerable da a luz en plena vía pública sobre Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Una mujer de aproximadamente 37 años de edad dio a luz sobre Eje 1 Norte casi en esquina con Paseo de la Reforma; transeúntes y oficiales la auxiliaron.

Publicado por: Yael Toribio

  • La mujer que dio a luz fue señalada como persona en situación vulnerable
  • Los hechos ocurrieron sobre Eje 1 Norte casi en su esquina con Paseo de la Reforma
  • Transeúntes y elementos de seguridad tuvieron que auxiliarla durante la labor de parto
  • Tanto la madre como el menor fueron reportados con buen estado de salud
  • Fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica
