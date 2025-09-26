Caos en la Línea 3 del Metrobús; fuerte choque de unidades deja 12 heridos

La noche de este viernes 26 de septiembre se registró un accidente entre dos unidades del Metrobús de la Línea 3 en la alcaldía Benito Juárez. El percance ocurrió sobre Avenida Xola, a la altura del cruce con Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad 373 impactó por alcance a otro Metrobús que circulaba en la misma vialidad. El golpe en la parte trasera provocó que al menos 12 pasajeros resultaran lesionados.

Atención a los heridos

Paramédicos de Protección Civil y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender a los afectados

Hasta el momento, las autoridades informaron que ninguno de los lesionados presenta heridas graves, aunque algunos fueron trasladados a hospitales cercanos para una revisión más detallada.

Afectaciones viales y rutas alternas

El accidente generó una fuerte carga vehicular en la zona, debido a que ambos carriles del corredor del Metrobús resultaron afectados.

Como alternativas, los automovilistas pueden circular por:



Eje Central Lázaro Cárdenas

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Universidad

Avenida División del Norte

Autoridades de tránsito recomiendan anticipar el viaje y evitar la zona en lo que concluyen las maniobras de retiro de las unidades.

