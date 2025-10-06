Usuarios denuncian retrasos en varias líneas del Metro CDMX y cierre parcial en el Metrobús

El Metro CDMX hoy, 6 de octubre de 2025, presenta una mañana complicada con reportes ciudadanos de trenes detenidos, aglomeraciones y tiempos de espera de hasta 20 minutos. En redes sociales, usuarios denuncian afectaciones en líneas clave como la 2, 3, 5, 7 y A, con demoras que van desde 10 hasta 25 minutos.

Entre las quejas más frecuentes destacan los convoyes detenidos en estaciones como Hidalgo, Oceanía y División del Norte, así como bases prolongadas en Río de los Remedios y 4 Caminos. Muchos usuarios reportan que el avance del metro hoy es lento incluso en horarios de alta demanda, como las 6 y 7 de la mañana.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en cinco líneas

De acuerdo con reportes, se registran afectaciones en al menos cinco líneas: 2, 3, 5, 7 y A. Aunque el servicio continúa operativo, el retraso es notorio por la alta afluencia y condiciones del clima que complican el arribo de trenes.

Hasta el momento, no se reportaron accidentes graves, pero la Línea 3 continúa con intervalos irregulares entre convoyes, especialmente en el tramo Centro Médico–Universidad. Las autoridades pidieron a los pasajeros considerar más tiempo de traslado y mantenerse atentos a las actualizaciones en redes oficiales.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

En contraste, el Metrobús CDMX reporta servicio regular en casi todas sus líneas, salvo por el cierre temporal de la estación Terminal 1 del Aeropuerto, debido a trabajos de mantenimiento programados.

A través de su cuenta oficial, el sistema informó que la interrupción será parcial y recomendó usar la Terminal 2 como alternativa. Usuarios también reportaron errores en las pantallas informativas de la estación Buenavista, aunque no se registran demoras significativas ni accidentes.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan planear los traslados con anticipación, recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada antes de ingresar y consultar el avance del metro hoy en la aplicación oficial o en redes del STC.

Además, se sugiere evitar viajar en hora pico (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00 horas), mantenerse del lado derecho de los pasillos y no forzar el cierre de puertas, ya que estas acciones agravan los retrasos.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El Metro CDMX opera de 5:00 a 24:00 horas de lunes a viernes, de 6:00 a 24:00 los sábados y de 7:00 a 24:00 los domingos y días festivos. En tanto, el Metrobús mantiene su horario de 4:30 a 24:00 horas, con variaciones según la línea.