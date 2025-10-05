Así funciona la nueva estafa del falso repartidor; tips para evitar que entren a tu casa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX alertó a la ciudadanía por un nuevo modus operandi para cometer robos a casa habitación. Al parecer, existen delincuentes que están llevando a cabo una nueva forma de estafa conocida como el “falso repartidor”.

Los criminales han aprovechado el hecho de que muchos capitalinos optan por realizar compras por medio de aplicaciones para ahorrar tiempo y enviar salir de casa. Te contamos cómo funciona este nuevo tipo de estafa y cómo puedes vitar ser la víctima de un falso repartidor.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo funciona la nueva estafa del falso repartidor?

La policía capitalina lanzó una alerta por una nueva modalidad de estafa en la CDMX. Los delincuentes se hacen pasar repartidores por aplicación y acuden a los hogares para intentar realizar un robo de casa habitación. De acuerdo con las autoridades de la SSC, el modus operandi de los criminales el siguiente:

Un supuesto repartidor de comida o mercancía llega en su motocicleta a una casa fingiendo una entrega normal

llega en su motocicleta a una casa fingiendo una entrega normal Descienden de la moto con su mochila y tocan el timbre de la casa

Si nadie responde y comprueban que no hay nadie en casa, forzan la puerta y entran

En cuestión de segundos entran, roban las pertenencias del hogar y huyen

Recomendaciones para evitar caer en la estafa del falso repartidor

Tras detectar esta nueva modalidad de robo a casa habitación en la CDMX, la SSC hizo varias recomendaciones a los capitalinos para prevenir ser víctimas de un falso repartidor. A continuación, te compartimos las sugerencias de las autoridades:

No abrir la puerta a supuestos repartidores si no hiciste ningún pedido.

a supuestos repartidores si no hiciste ningún pedido. Evita el contacto personal con el supuesto repartidor.

con el supuesto repartidor. Verifica la entrega con tu aplicación, pide el número de orden.

Si tienes alguna sospecha indícale al supuesto repartidor que alertarás a los vecinos de su presencia y avisa en el chat vecinal

y avisa en el chat vecinal Comunícate con la policía de tu cuadrante

No te dejes engañar y toma todas las precauciones necesarias para proteger a tu familia de falsos repartidores que busquen robar tus pertenencias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.