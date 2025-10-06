Bloqueos CDMX este lunes 6 de octubre que provocarán afectaciones viales

Este comienzo de semana será muy ajetreado, pues en la Ciudad de México (CDMX) se esperan bloqueos y concentraciones que afectarán sobre todo Circuito Escolar, la colonia Centro y Calzada del Hueso, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX también será un lugar de concentración de familiares y amigos de una persona desaparecida desde hace dos años. Los manifestantes llevarán a cabo la pega masiva de las fichas de búsqueda con el objetivo de exigir su localización con vida.

Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca

A las 10:00 de la mañana, el Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca llevará un acto de recuperación en el edificio de gobierno Plaza de la Constitución, No.2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc con el objetivo de la no renovación del permiso del Estadio Alfredo Harp Helú para que la Ciudad Deportiva conserve su carácter de área de valor ambiental.

Colectivo Luciérnagas en el Metro Chabacano

A las 7:00 de la mañana, el colectivo Luciérnagas de la Ciudad de México se concentrarán en la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro, ubicada en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Llevarán a cabo la pega de fichas de búsqueda masiva de una persona desaparecida hace dos años en la alcaldía Álvaro Obregón y procurar la justicia digna, profesional y eficaz; así como honrar la memoria de las víctimas desaparición en el país.

Otros bloqueos en CDMX este lunes

El colectivo Resistencia Centeotl de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se reunirá a las 13:00 horas en "Ágora” de la Facultad, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán una asamblea general con el propósito de discutir y tomar acuerdo frente a dos problemáticas urgentes: la crisis de seguridad en la universidad y el reciente ataque a la flotilla de ayuda humanitaria “Sumud” por parte del gobierno que fomenta las agresiones en Medio Oriente.

Calles cerradas en la CDMX por bloqueos

Las autoridades de tránsito alertaron a los conductores sobre el cierre de carriles en la calle Goma desde Vainilla hasta Añil, en la alcaldía Iztacalco. La alternativa vial es Chicle.

#PrecauciónVial | Cierre de carriles en calle Goma desde Vainilla hacia calle Añil, alcaldía Iztacalco. #AlternativaVial | Chicle. pic.twitter.com/H6Ukfu5HBS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2025

