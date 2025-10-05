Estudiante de ingeniería biomédica se hace viral por vivir en cisterna

Sergio Varela, joven estudiante de Ingeniería Biomédica, se hizo rápidamente viral, después de que asegurara en TikTok que vive en una cisterna, ya que los costos de renta son muy altos para alumnos en la Ciudad de México (CDMX).

El joven es originario de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex) y se mudó a la Ciudad de México para continuar con sus estudios, sin embargo se topó con precios sumamente elevados, sobre todo para quienes aún siguen estudiando. Un sótano/cisterna, fue la única opción que encontró para vivir relativamente cómodo y cerca de la escuela.

¿Cómo es la cisterna en donde vive el estudiante?

Al mostrar el espacio en donde vive, Sergio señaló que es un verdadero problema bajar simplemente a la cisterna, ya que las escaleras tienen rueditas y se mueve, lo que dificulta el descender.

Sergio tampoco tiene baño propio, por lo que cada vez tiene que subir un piso. Ante esta problemática ha aprendido a controlar su organismo para que no tenga que salir en la noche o madrugada.

Sí, yo soy el que vive en una cisterna, sótano como le quieran decir, me encanta mi espacio. Con el boom que tuvo la verdad les quiero decir una cosa, no lo considero inhumano, pero sí quiero ver como salir de aquí

Al ser cuestionado sobre cómo podía respirar estando en una cisterna, el estudiante de ingeniería señaló que no se muere por falta de aire, ya que cuenta con cuatro sistemas de extracción para que esto no pase.

Sergio Varela busca trabajo

Aunque este espacio no le incomoda como tal, Sergio dijo que está consciente de que no vive en las mejores condiciones, por lo que busca trabajo para salir del lugar lo más pronto posible.

