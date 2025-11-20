Adriana Juárez Miranda

Desde el 2016 me desempeño como periodista digital, tengo 8 años de experiencia en el ramo de la comunicación y mi objetivo siempre ha sido informar de manera imparcial, concisa y veraz.



Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, me especialicé en periodismo político, científico y cultural. Además, gané el premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática a nivel regional en el 2023. Por lo que mis áreas de mayor experiencia son política, tecnología, salud y ciencia.



Soy una periodista apasionada por su carrera, amante de los gadgets y el foodie. Siempre trataré de sacar información de estos rubros para ofrecerle a mis lectores contenido diferente que le aporte a su día a día.



Mis textos destacados en el sitio son:



https://www.adn40.mx/salud/se-puede-morir-migrana-esto-dice-una-neurologa

https://www.adn40.mx/salud/las-cremas-milagro-para-las-arrugas-los-ojos-son-peligrosas

https://www.adn40.mx/es-tendencia/2024-09-26/como-me-pueden-robar-mi-cuenta-whatsapp

https://www.adn40.mx/ciencia/2024-09-26/por-que-las-plantas-o-esencias-no-sirven-como-repelente-para-aranas

https://www.adn40.mx/tiempo-libre/2024-10-03/revive-la-magia-broadway-the-wicked-en-el-w-mexico-city-te-comparto-fechas

https://www.adn40.mx/salud/2024-09-30/virus-sincicial-respiratorio-especialista-sintomas-prevencion-contagio-enfermedades

https://www.adn40.mx/ciudad/2024-10-24/es-peligroso-usar-tarjetas-banco-en-metro-cdmx-y-metrobus-en-lugar-la-movilidad

