Nuevos botones de pánico y simulacros, entre los acuerdos de la UNAM con CCH Sur

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló el acuerdo que tuvo con los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, luego de las mesas de diálogo derivadas del asesinato de un alumno dentro de las instalaciones.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que después de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría de la UNAM, de la dirección del CCH Sur y una representación estudiantil del plantel, se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel. Entre ellas están: La realización periódica de simulacros para atender situaciones de riesgo, capacitaciones para responder en caso de emergencia, nuevos botones de pánico, estrategias contra el acoso y apoyo emocional

Puntos clave del acuerdo

La UNAM señaló que tras la solicitud de una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del estudiante Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que haga las averiguaciones

la que haga las averiguaciones Se acordó la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel.

de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel. Se integrará la realización periódica de simulacros para atender las situaciones de riesgo. Se comenzará con simulacros de gabinete y después de realizarán las prácticas con las participación de toda la comunidad.

atender las situaciones de riesgo. Se comenzará con simulacros de gabinete y después de realizarán las prácticas con las participación de toda la comunidad. Medidas adicionales de control, acceso y mejoras a la infraestructura del plantel

de control, acceso y mejoras a la infraestructura del plantel Se impulsará la participación de todos los integrantes de la comunidad en actividades de capacitación para responder ante eventualidades.

Botones de pánico

Los primeros avances en la colocación y reparación de luminarias, botones de pánico y de videocámaras están listas un mes después de haber sido aprobada la respuesta del pliego petitorio. Cada mes una comisión de estudiantes en conjunto con integrantes de la Comisión Local de Seguridad del Plantel revisarán su funcionamiento.

