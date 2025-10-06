¡Otra vez lunes! Así aplica el Hoy No Circula, para que no te multen

El programa del Hoy No Circula seguirá activo en toda la Ciudad de México (CDMX) y en gran parte del Estado de México (Edomex) este lunes 6 de octubre y aquí en adn Noticias te contamos los detalles para evitar alguna multa.

Recordemos que el objetivo del Hoy No Circula es reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, haciendo que miles de conductores se queden en casa.

Autos que no pueden salir este 6 de octubre

De acuerdo con lo establecido en el programa del Hoy No Circula , los autos que no pueden salir son todos aquellos que cumplen con las siguientes características:



Engomado Amarillo

Holograma 1 y 2

Terminación de placas 5 y 6

Recordando que el programa del Hoy No Circula aplica desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

Municipios en donde aplica el Hoy No Circula

Recordemos que el programa aplica para las 16 alcaldías de la CDMX. Lo más destacado es que este 2025 ha ampliado la cantidad de municipios del Estado de México en donde aplica. La lista es:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilican

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capuhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

La multa si no respetas el Hoy No Circula

Es muy importante cumplir con lo establecido en el programa, ya que, de no hacerlo, las multas podrían superar los 3 mil pesos según el caso de cada infractor, sin mencionar que también podría ameritar corralón.

De hecho, las autoridades realizan operativos en las zonas más transitadas de la CDMX y el Edomex, para verificar que los autos cumplan con el programa y “atrapar” a aquellos que, sabiendo que no pueden salir, utilizan el vehículo.

