La Tarjeta de Movilidad Integrada llegará en su versión digital, usuarios podrán usar su celular para entrar al Metro

Los usuarios de transporte de la CDMX ya podrán usar su Tarjeta de Movilidad Integrada desde su celular, adelantó el secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza. A través de su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino, compartió las mejoras y logros en el servicio de transporte durante su gestión, pero la más destacada es el uso de la Tarjeta MI como un plástico digital.

¿Cómo funcionará la Tarjeta de Movilidad Integrada Digital?

De acuerdo con Álvaro Madrigal, director General de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos de la Semovi, la versión digital de la Tarjeta MI servirá en todos los sistemas de transporte público de la Ciudad de México (CDMX). Por lo que los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios de traslado:



Metro.

Metrobús.

Cablebús.

RTP.

Trolebús.

Tren Ligero.

Camiones morados.

Ecobici.

Biciestacionamientos.

El funcionario detalló que la Tarjeta de Movilidad Integrada funcionará tal y como lo hacen las tarjetas digitales bancarias dentro de los dispositivos móviles con Comunicación de Campo Cercano, mejor conocido como NFC por sus siglas en inglés. Esta tecnología le permite al usuario pagar en cualquier establecimiento o acceder a eventos de entretenimiento solo presentando su celular.

Funcionará exactamente igual que la tarjeta que todos conocemos; y estará disponible en los teléfonos celulares que cuenten con tecnología de Comunicación de Campo Cercano, que sirve para transmitir datos de un dispositivo a otro por proximidad, -explicó Álvaro Madrigal.

La Tarjeta MI se podrá usar desde la aplicación de la Ciudad de México, la cual se puede encontrar tanto para dispositivos iOS como Android con el nombre de “App CDMX”. De esta manera los usuarios no deberán descargar ningún otro aplicativo, no tendrá costo extra y podrán ahorrarse los 21 pesos del plástico de los centros de carga, pues no será necesario tenerla físicamente para poder usarla.

Álvaro Madrigal aseguró que esta iniciativa beneficiará a las personas que llegan a perder su tarjeta física, pues como se extravían con saldo, pues contarán con la versión digital. También se reducirán las largas filas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada, ya que todo se podrá hacer desde el celular o dispositivo móvil con NFC.

Esta actualización no modificará la producción y venta de las tarjetas físicas, que en promedio se comercializan cinco millones al año, así que los usuarios podrán seguir recurriendo a los plásticos de las Tarjetas MI si así lo desean.

