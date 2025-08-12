Clara Brugada advierte que septiembre será peor que agosto en cuanto a lluvias y alerta a capitalinos

La CDMX ha sido azotada por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas y la jefa de Gobierno, Clara Brugada prevé que la situación empeore en las próximas semanas.

De acuerdo con las autoridades, este año se rompió récord en lluvias en la CDMX lo que ha provocado varias inundaciones en distintas zonas.

Prevén que lluvias sean peor en septiembre

Agosto es un mes de lluvias ; sin embargo en septiembre se espera que las precipitaciones aumenten pues son considerados los meses más complicados. Estadísticamente, el mes con más lluvia del año es agosto y le sigue septiembre, pero se han registrado precipitaciones extraordinarias fuera de la temporada como la de octubre de 2023.

Acciones y programas para reducir inundaciones

En la CDMX se han estado realizando diversas acciones y programas ante la temporada de lluvias entre las que destacan:

100 puntos de infiltración de agua pluvial al subsuelo

Rehabilitación de plantas de bombeo

Mayor captación de agua de lluvia en viviendas

Adquisición de nuevos equipos hidroneumáticos

Obra en el Puente de la Concordia par evitar inundaciones al oriente de la CDMX

La lluvia más intensa que ha azotado a la CDMX

Según la información de la CDMX, la tormenta del domingo 10 de agosto rompió récord en la zona del Zócalo donde el pluviómetro registró 84.5 milímetros de precipitación que superó el dato que se tenía de 67 milímetros en 1952.

Varias estaciones en una misma zona registraron niveles máximos por arriba de los 60 y 70 milímetros y en los mapas se registró una mancha púrpura en las demarcaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. El color púrpura representa las lluvias más fuertes.

¡Tláloc se enfurece! Colapsa drenaje en Ecatepec por fuertes lluvias [VIDEO] Las fuertes lluvias registradas el domingo 10 de agosto ocasionaron que el drenaje colapsara y provocara severas inundaciones en Ecatepec, Edomex.

