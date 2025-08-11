Se te quedó tu carro en la lluvia y no te responde el seguro; estos son los pasos que debes seguir

En los próximos la temporada de lluvia continuarán provocando severas inundaciones, pues se espera la caída de grandes volúmenes de agua. Esta situación pone en riesgo a tu carro, por lo que te conviene verificar si tu seguro cubre este tipo de desastres naturales.

Las lluvias puede poner en riesgo tu bolsillo al causar daños severos a tu auto. Por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te aconseja poner atención al tipo de seguro que contratas para tu vehículo.

¿Cuándo cubre el seguro por lluvia?

En el mercado existen distintos tipos de seguro que puedes contratar para proteger tu auto; sin embargo, es importante que pongas atención a la póliza, pues no todos incluyen daños provocados por desastres naturales como lo son las lluvias fuertes que ocasionan inundaciones. Según la Condusef los tres tipos de seguros que podrías tener son los siguientes:

Seguro de cobertura amplia:

Este tipo de seguro de auto es el más completo, pues protege contra robos, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros, incendios y fenómenos naturales. Este seguro es ideal en temporada de lluvias, porque también cubre los siniestros generados por inundaciones y terremotos.

Seguro de cobertura limitada:

Este seguro de carro no cuenta con tantos beneficios; sin embargo, protege tu auto por robo y daños a terceros. Aunque no contemple los daños materiales del vehículo, cuenta con una cobertura en caso de inundaciones, huracanes y terremotos.

Seguro de responsabilidad civil:

Es muy importante que si contratas este tipo de seguro para autos consideres que únicamente cubre daños a terceros, pero no cuenta con la cobertura por daños que deriven de fenómenos de la naturaleza como las inundaciones de la CDMX.

¿Cómo reclamar al seguro si se inunda un carro? Paso a paso

Si cuentas con un seguro para carro de cobertura amplia o cobertura limitada, entonces sí puedes solicitar a u seguro que responda por los daños que las fuertes lluvias en la CDMX y las inundaciones le hayan podido provocar a tu auto. Para solicitar al seguro que page por los daños, la Condusef recomienda seguir estos sencillos pasos:

Verifica que tu póliza tenga una cobertura amplia.

Si tu póliza solo es de responsabilidad civil , cotiza para contratar al menos una con cobertura limitada.

, cotiza para contratar al menos una con cobertura limitada. Es muy importante que si te quedas atrapado en tu vehículo en una inundación, primero ponte a salvo y no muevas tu auto. La aseguradora podría considerarlo como agravación del riesgo y no cubrir los daños.

La aseguradora podría considerarlo como agravación del riesgo y no cubrir los daños. Si el daño es en el estacionamiento, conserva tu boleto ya que será indispensable para hacer válido el seguro o para presentar cualquier reclamación.

Recuerda que no necesariamente los estacionamientos cubren los daños por inundación, sin embargo, puedes hacer válida tu cobertura amplia o limitada.

Una de las cosas más importantes a la hora de reclamar el pago a tu seguro por los daños de tu auto, es la manera en la que relatas lo sucedido, pues el seguro podría considerar ciertas circunstancias como una agravación de riesgo. Por ejemplo, decir que sabías que estaba hondo y aun así decidiste meter tu auto.

Por lo tanto, si vas a conducir tu auto durante la temporada de lluvias en la CDMX y Edomex, es indispensable que consideres que los únicos seguros de carro que cubren daños por inundaciones son los de cobertura amplia y limitada. Conduce con precaución y considera que, según la Conagua, en los próximos días se esperan fuertes lluvias y grandes volúmenes de agua en el Valle de México y la Zona Metropolitana. si tienes dudas puedes comunicarte a Condusef al teléfono 01 800 999 80-80.

