Así el avance del Metro CDMX hoy 10 de octubre de 2025: ¿qué pasa en las líneas A y 3?

Hoy viernes 10 de octubre de 2025, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos y aglomeraciones en varias de sus líneas, afectando a miles de usuarios en sus traslados diarios.

Usuarios del Metro capitalino reportan esta mañana múltiples complicaciones en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las principales líneas con problemas reportados son la Línea 7 (de El Rosario a Barranca del Muerto), la Línea A (de La Paz a Pantitlán) y la Línea 3 (de Indios Verdes a Universidad).

A continuación, el panorama completo de las afectaciones con base en testimonios ciudadanos y monitoreo vía redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Avance del Metro en CDMX: ¿Qué Líneas operan con marcha lenta HOY 10 de octubre?

De acuerdo con el reporte oficial del STC, al corte de las 7:00 horas de este viernes, se registran tiempos de espera de 6 minutos y afluencia moderada en las 12 línes que integran la red. Sin embargo, los usuarios en X indican lo contrario.

“Línea A lentísima!!! Como siempre, busquen otras rutas”, “Que avance línea 3!!! Hace base en cada estación”, “Otra vez línea 7 colapsada”, “Qué pedo con la línea 3? 15 min de Tlatelolco a Balderas”.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/fsbcl4eRnj — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2025

Las condiciones meteorológicas con lluvias también han influido en las demoras en algunas líneas, y se recomienda a los usuarios tomar previsiones y planear sus traslados con tiempo.

Estas afectaciones causan molestias considerables y afectan la puntualidad de miles de capitalinos.

Hora pico en CDMX

Asimismo te recordamos que las horas pico en la CDMX se sitúan por la mañana entre las 7:30 y las 9:30 a.m., y por la tarde entre las 5:00 y las 8:00 p.m.. Estos horarios coinciden con la entrada, así como salida de centros de trabajo y escuelas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.