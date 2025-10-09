Otra pipa provoca accidente en Av. Tláhuac pero autoridades y vecinos evitan catástrofe como en Iztapalapa
A un mes del incidente en Iztapalapa, una pipa de Mexicana de Gas choca y provoca fuga alertando a Bomberos y Protección Civil de la colonia Santa Ana Poniente.
- En la colonia Santa Ana Poniente de la alcaldía Tláhuac, una pipa de gas LP de Mexicana de Gas perdió el control en Av. Tláhuac
- Al camión le estalló una llanta, generando que el conductor perdiera el control y se impactara en un camellón
- El accidente generó una fuga de gas que alertó a autoridades y vecinos.
- Cuerpos de emergencia como Bomberos y Protección Civil respondieron de inmediato sellando la fuga y evacuando el área
- Este tercer incidente con pipas de gas en un mes destaca fallas mecánicas recurrentes
- Tras el control de la fuga, la vialidad se reabrió sin heridos ni daños mayores