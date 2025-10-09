inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Otra pipa provoca accidente en Av. Tláhuac pero autoridades y vecinos evitan catástrofe como en Iztapalapa

A un mes del incidente en Iztapalapa, una pipa de Mexicana de Gas choca y provoca fuga alertando a Bomberos y Protección Civil de la colonia Santa Ana Poniente.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • En la colonia Santa Ana Poniente de la alcaldía Tláhuac, una pipa de gas LP de Mexicana de Gas perdió el control en Av. Tláhuac
  • Al camión le estalló una llanta, generando que el conductor perdiera el control y se impactara en un camellón
  • El accidente generó una fuga de gas que alertó a autoridades y vecinos.
  • Cuerpos de emergencia como Bomberos y Protección Civil respondieron de inmediato sellando la fuga y evacuando el área
  • Este tercer incidente con pipas de gas en un mes destaca fallas mecánicas recurrentes
  • Tras el control de la fuga, la vialidad se reabrió sin heridos ni daños mayores
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!