Precios y mejores lugares para comprar disfraces para la Marcha Zombie 2025 en CDMX

La Marcha Zombie que se organiza cada año en la Ciudad de México (CDMX) se está convirtiendo en una de las actividades más importantes del Día de Muertos de la capital del país, por lo cual contar disfraces modernos, poco convencionales y que generen verdadero terror es vital para acudir al evento.

Dentro de la CDMX existen mercados como el de la Merced que cada mes de octubre se llena con buenas ideas de disfraces para la temporada, sin embargo existen otros puntos en la capital en donde se pueden encontrar máscaras, botargas y demás a precios accesibles para la población.

Ideas de disfraces para Halloween y Día de Muertos 2025

Algunas de las tendencias vigentes en nuestro país y a nivel internacional para disfraces en esta temporada de Día de Muertos y Halloween, son los de la Familia Addams por la segunda temporada de Merlina, así como del Juego del Calamar.

De igual forma destacan ideas originales de zombies caracterizados de enfermeras, policías, bomberos y demás. Para conocer otras ideas de disfraces en este 2025, te sugerimos ingresar al siguiente enlace .

Mejores lugares para comprar disfraces para la Marcha Zombie 2025

Como bien se mencionó anteriormente, el Mercado de la Merced en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX ha destacado por años como uno de los lugares en donde se venden los mejores disfraces por el Día de Muertos, sin embargo otros lugares en donde se pueden encontrar estos atuendos son:

Mercado Sonora

Disfraces Depeli

El Castillo del Terror

La Magia del Disfraz

Calle Sur 81, colonia Merced Balbuena

Es importante mencionar que los costos promedio de los disfraces en estos puntos, rondan entre los 300 y los 900 pesos, esto dependiendo de la calidad, el tipo de atuendo requerido, así como la talla del mismo.

¿Cuándo y en dónde será la Marcha Zombie 2025?

La Marcha Zombie de este 2025 en la CDMX se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre sobre Avenida de la República frente al Monumento a la Revolución.

Se señaló que la concentración dará inicio a las 10:00 de la mañana, además de que a las 15:00 horas se realizará un baile zombie.

